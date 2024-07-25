Нужно ли ребенку знать, сколько зарабатывают родители

С одной стороны, интерес детей к заработной плате вполне понятен — обычно таким образом им хочется оценить финансовые возможности семьи для реализации их собственных желаний. Но что, есть и обратная сторона вопроса: сохранит ли ребенок сумму в секрете, не пойдет ли эта информация во вред детской психике? На эти вопросы ответил Кваме Энтони Аппиа — профессор философии Нью-Йоркского университета и колумнист The New York Times.

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Если ребенок живет в счастливом неведении о финансовых проблемах семьи, едва ли ему стоит о них узнать в младшем возрасте.

«От детей не следует ожидать, что они будут хранить тайну. Возможно, стоит начать разговор не с объявления о своих доходах, а с обсуждения отношения к людям с другим уровнем доходов, которое может вызывать справедливое беспокойство», — советует эксперт по этике.



Кроме того, профессор посоветовал донести до своего ребенка (когда он достаточно вырастет), что в небольшой зарплате нет ничего постыдного.