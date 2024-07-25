Врач-биохимик рассказала о «критической роли» первых лет жизни ребенка

Любознательность детей до пяти лет формируется благодаря чтению книг.

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Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила ассистент кафедры нормальной физиологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Яна Венерина.

«Критическую роль играют первые три-пять лет развития ребёнка. Всё, что позже, уже меньше влияет. Если после пяти лет пытаться чему-то учить, это гораздо сложнее и хуже складывается. Любознательность формируют книги, например. С ребёнком надо читать, показывать, рассказывать об окружающем мире. Можно показать листочек, объяснить, почему он зелёный, зачем, как это происходит, почему на цветочек пчёлка садится, что собирает и так далее».



Ранее Венерина рассказала об эффективности «общения» с ребёнком во время беременности. Это «имеет смысл». Нужно вести «диалог» с плодом, подчеркнула врач.