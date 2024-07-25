Супруги рассорились из-за слишком коротких шорт дочери

Конфликты порой происходят по глупым причинам, которые, казалось бы, не могут рассорить двух любящих друг друга людей. В этом на своем примере убедилась женщина, поделившаяся историей из жизни на форуме Mumsnet.

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Автор поста рассказала, что недавно ее 14-летняя дочь заработала первые деньги и решила пройтись по магазинам. Одно из приобретенных ею платьев было очень коротким и с глубоким вырезом – позднее девочка надела его на семейный ужин, где это было совершенно не уместно. Мама не сделала замечание дочери, чтобы не ссориться. Но вскоре случился еще один казус.

«Она надела на выход шорты, которые были очень короткими и слишком маленькими для нее, поэтому очень сильно облегали ее сзади. Я попыталась тактично сказать, что, по-моему, они немного коротковаты. Когда она не поняла намека и не переоделась, я прямо сказала ей, что нельзя выходить на улицу в таком одеянии».



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Дочка устроила скандал и отказалась разговаривать с матерью. Последнюю удивило, что ее действия осудил супруг. Он обвинил автора публикации в том, что она слишком жестко обошлась с ребенком, и вообще «разрушила ее уверенность в себе».

«Считаю, что, будучи родителем и ответственным взрослым человеком, я имею право наложить вето на ношение откровенной одежды вне дома».



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