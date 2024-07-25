ЕГЭ по информатике выбрал каждый пятый выпускник

Сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике в 2024 году выбрал каждый пятый выпускник школ. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

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"В этом году ЕГЭ по информатике выбрали 143 тыс. человек. По данным Рособрнадзора, это 20% от всех сдававших ЕГЭ. Информатика удерживает второе место по популярности среди предметов по выбору, уступая только традиционному лидеру - обществознанию", - говорится в сообщении.



В министерстве отмечают, что интерес у выпускников школ к информатике ежегодно растет. За последние четыре года количество выбирающих ЕГЭ по информатике увеличилось в 1,5 раза.

"Успехи сдавших ЕГЭ по информатике: 100 баллов получили 124 школьника, более 80 баллов - около 15 тыс. школьников", - добавили в министерстве.



По его данным, чаще всего выбирали информатику для сдачи ЕГЭ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области и Республике Башкортостан.