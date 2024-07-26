У Майкла Фассбендера и Алисии Викандер родился второй ребенок

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер не любят распространяться о своей личной жизни. В 2021 году у пары родился мальчик, имя которого они до сих пор скрывают от общественности. А теперь стало известно о том, что в звездной семье появился второй ребенок. Источник: Pinterest / Майкл Фассбендер и Алисия Викандер на красной дорожке Об этом 35-летняя Алисия рассказала британскому журналу Elle. При этом актриса не упомянула ни имени, ни даже пола ребенка. Однако она заверила журналистов, что успевает уделять время как детям, так и мужу. Майкл Фассбендер и Алисия Викандер начали встречаться в 2014 году, а поженились в 2017-м. Заглавное фото: Pinterest

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