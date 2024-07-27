Что нужно сделать подростку для летней подработки

Летние каникулы - отличное время для подростков, чтобы попробовать себя в роли работника. Но что должны знать родители, прежде чем их дети начнут зарабатывать свои первые деньги? Эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко поделилась с "РГ" важными советами.

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Эксперт отметила, что именно летом подростки часто хотят найти себе работу по разным причинам. Кто-то желает финансовой независимости или заработать на маленькую мечту. Другие хотят помочь родителям или получить первый профессиональный опыт.

Дайнеко напомнила, что подростки с 14 до 15 лет могут трудиться не более 4 часов в день, с 15 до 16 - не более 5 часов (и не более 24 часов в неделю), а с 16 до 18 лет - до 7 часов (не более 35 часов в неделю).

"Для трудоустройства ребенку до 16 лет потребуется согласие родителей, с 16 лет трудовой договор можно заключать самостоятельно," - добавила эксперт.



Перед трудоустройством подростку необходимо получить медицинскую справку (форма 086-У), справку из образовательной организации об обучении, СНИЛС и реквизиты банковской карты МИР.

"Работа не должна приносить ущерб здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего," - подчеркнула Дайнеко.



Поэтому существует широкий перечень сфер деятельности, запрещенных для подростков, включая работу в опасных условиях, ночное время, праздничные и выходные дни, а также работу с алкоголем, табачной продукцией и материалами эротического содержания.

Искать работу можно как самостоятельно, так и через Центр занятости населения (ЦЗН). В летний период центр предлагает подросткам работу по благоустройству и озеленению парков, высадке растений и уборке мусора в скверах. Также доступны вакансии курьера, промоутера, помощника в офисе и другие.

"Помогая подростку трудоустроиться, нужно помнить, что далеко не всем работодателям можно доверять," - предупредила Дайнеко.



Так, если зарплата слишком высокая, требуют вступительный взнос или платное обучение, нет официального трудоустройства, или есть негативные отзывы, от таких вакансий лучше отказаться.

Следуя этим рекомендациям эксперта, родители смогут помочь своим детям безопасно и полезно провести летние каникулы, получить первый опыт работы и заработать карманные деньги.