Нехватку витаминов выявили почти у каждого второго ребенка в России

У 40% детей и 22% взрослых в России обнаружен недостаток витаминов в организме. Согласно исследованию «Российский эпидемиологический мониторинг питания взрослого населения» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, за последние 10-15 лет в стране улучшилась структура питания за счет обогащенных микронутриентами продуктов и биологически активных добавок, передает ТАСС.

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Почти у каждого второго ребенка в стране (40%) и каждого четвертого взрослого (22%) есть недостаток трех и более витаминов. Достаточный показатель всех витаминов выявлен у 14% взрослых и 17% детей старше 4 лет. Результаты различных исследований указывают на наличие проблемы обеспеченности населения микронутриентами.

«Мы укрепили свой иммунитет, укрепили свою резистентность к неблагоприятным факторам на окружающей среде, но витаминов не один, а двенадцать. А еще целый ряд микроэлементов, минеральных веществ, которые нам обязательно нужны, нельзя допускать ни дисбаланса их, ни недостаточности, ни избыточности», – сказал руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.



Ученый отметил, что человек в среднем в сутки должен потреблять около 3200 – 3500 килокалорий, чтобы получить все необходимые витамины и нутриенты. Но у людей сейчас отмечается сниженный показатель – у мужчин около 2200, у женщин – около 1800. Таким образом создается дефицит по микронутриентам и биологически активным соединениям.

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