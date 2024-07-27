Как не довести ребенка до выгорания, делая из него программиста

Начинать заниматься программированием можно с начальной школы или раньше, при условии, что ребенок интересуется гаджетами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет.

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«Интерес должен поддерживаться и родителями, которые могут задавать ребенку вопросы об игре: что ему нравится или что бы он изменил. Безусловно, лучше всего вовлекать ребенка в процесс обучения через игры, которые ему интересны и знакомы, например, юный кодер может попробовать программировать в «Майнкрафт», создавать ботов или изучать игровой сценарий», — объяснил он.



Чаще всего в юном возрасте могут увлечься программированием те ребята, которые проводят время за компьютерными играми. Как правило, они начинают интересоваться тем, как взломать игру или сделать ее легче и интереснее: они ищут ответы в интернете, обращаются к старшим братьям/сестрам или родителям.

«Конечно, такое случается в разном возрасте, но главное — не навязывать ребенку обучение. Здесь крайне важно дождаться, когда он сам проявит интерес к сфере и попробует разобраться, как и что работает. Еще родитель может сам показать ребенку, что время за компьютером можно проводить иначе: не только играть в игры, но и создавать их. До 14-летия такие занятия должны приносить ребенку исключительно радость и удовольствие, а также развивать его как и любой другой факультатив или увлечение», — рекомендовал специалист.



Чтобы не доводить ребенка до выгорания, достаточно разрешать ему заниматься любимым делом несколько часов в день без отрыва от основной школьной программы и физической активности, которая также важна при использовании компьютера.

«Можно также обсудить с ребенком оптимальные часы для занятий, чтобы это не отвлекало его от учебы. Следует пресекать попытки ребенка уделять занятиям чрезмерное количество часов ежедневно (оптимально не более 2-3 часов в день), поскольку он может перенасытиться и охладеть к программированию», — подчеркнул эксперт.



Если ребенок склонен к математическим наукам, информатике, цифровому творчеству, а также любит изучать закономерности, то, скорее всего, у него есть предрасположенность.

«Аналитические и креативные способности можно развить, однако, если ребенок уже проявляет интерес к нестандартным задачам и предлагает неочевидные варианты решения, то он более предрасположен. Важным аспектом является любопытство, которое мотивирует ребенка на самостоятельный поиск информации. Ребенок должен сам находить ошибки и анализировать их даже с привлечением поисковика. Более старшие дети могут использовать нейросети, чтобы найти подсказки и решения проблем с кодом», — добавил Мокевнин.



Он отметил, что программирование достаточно сложное увлечение для ребенка — столкнувшись с первыми проблемами, он может попросту охладеть, и именно поэтому ему нужен наставник, учитель, которые будет поддерживать интерес и помогать ему искать пути решения проблем.