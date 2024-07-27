Российские школьники на каникулах занимаются IT и английским языком

Только около 25-30% учеников берут паузу в обучении летом. Остальные же предпочитают посвящать время знаниям даже во время каникул, а иногда и используя освободившееся от школьных уроков время для того, чтобы заняться тем, на что не хватает времени среди учебного года. Это показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Так, наиболее активный рост в летнее время показывают английский язык и программирование: сравнительно с маем, спрос на занятия английским языком вырос на 64%, а на 26% — на занятия программированием. На эти направления приходится 60% и 15% учеников соответственно. При этом 42% учеников на IT-курсах предпочитают создавать собственные игры, 4% занимаются разработкой собственных сайтов, 11% изучают основы программирования на базе игры Minecraft, а 12% постигают азы кодинга со Scratch-программированием для начинающих. Чаще всего занимаются 2 раза в неделю, а средний возраст учеников — 12-17 лет.

Некоторые популярные школьные предметы сохраняются в расписании учеников и летом: так, доля математики среди всех занятий составляет 12%, а русского языка — 7%.