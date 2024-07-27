Как в России борются с проблемой ожирения у детей и подростков?

Более 60% россиян имеют избыточную массу тела. У 20% – ожирение. Такую статистику приводят эндокринологи Минздрава. Это серьезное заболевание, которое может привести к проблемам со здоровьем. В этом году в России началась реализация программы по борьбе с лишним весом у детей и подростков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Хасид.

Хорошего человека не должно быть много. Так считает фитнес-тренер Сергей Соколов из Челябинска. Но в такой спортивной форме он был не всегда. С детства Сергей страдал от лишнего веса. С этой проблемой пытался бороться, но все было безуспешно. К 29 годам вес мужчины составлял 186 килограммов.

«Каждый человек с лишним весом знает об этих неудобствах – постоянная отдышка, проблемы со здоровьем, проблемы с выбором одежды, просто в быту: обычные игры с детьми доставляли дискомфорт», – поделился Сергей Соколов.



Чтобы избавиться от лишнего веса, Сергей полностью поменял свой образ жизни: правильное питание, режим сна и ежедневный спорт. В итоге на весах установилась цифра в два раза меньше – 94 килограмма.

«Каждый человек с лишним весом так же системно питается. Только у него режим свой. В основном это отсутствие завтрака, потом небольшой обед, в течение дня кусочничество: чаепитие, недоеденные ребенком яблочки и объемный, большой по своей энергетической плотности прием пищи. То есть, по сути своей, режим сумоиста», – рассказал фитнес-тренер.



Не зря говорил Гиппократ: «Ты – это то, что ты ешь». Заботиться о питании необходимо с самых ранних лет. В России у каждого пятого ребенка избыточный вес. Часто виной этому становятся сами родители. Лишние килограммы возникают из-за перекармливания, обилия в меню продуктов с быстрыми углеводами, а главное – недостатком, а то и полным отсутствием физических нагрузок.

«За последние пять лет увеличение людей с ожирением, и особенно детей, составляет минимум по 10% в год. И это очень печально. Потому что ожирение – и детские, и взрослые – приводят к огромному количеству заболеваний. В первую очередь, это сахарный диабет, бесплодие мужское и женское, это суставы, и даже вплоть до онкологии», – пояснила врач-педиатр Лилия Садыкова.



Существует специальная таблица, с помощью которой можно отследить соотношение массы тела и роста человека. Чтобы рассчитать индекс массы тела, нужно разделить свой вес на рост в квадрате. Эта таблица поможет определить, есть ли у человека лишние килограммы. Если цифра не превышает 25, то у вас нормальный вес, если 30 и выше – избыточный.

«Мы говорим о том, чтобы придать этому заболеванию статус социальной значимого заболевания. Надеемся, что тогда государственная поддержка станет максимально системной», – отметила эндокринолог Наталья Мокрышева.



С января этого года в России стартовала программа, направленная на снижение темпов роста заболеваемости ожирением среди детей и подростков. Это – профилактика, раннее выявление и лечение ожирения, а также образовательные программы для родителей и детей.