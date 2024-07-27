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Мама на грани: психологи рассказали, как преодолеть родительское выгорание

Рабочие стрессы и напряжение знакомы многим, но что делать, когда эмоциональное выгорание затрагивает не только профессиональную, но и личную жизнь? Мы обсудили эту проблему с перинатальным психологом Ириной Еремеевой и детским и семейным психологом Олесей Фатеевой. Эксперты поделились своими наблюдениями и советами для родителей, которые столкнулись с этим непростым состоянием.

Психологи рассказали, как преодолеть родительское выгорание
©  Inc-News

Причины родительского выгорания

Эмоциональное выгорание у родителей обусловлено множеством факторов, среди которых выделяются:

  • Ежедневная многозадачность: Постоянное переключение между различными задачами приводит к хроническому стрессу и истощению.
  • Физическая усталость и недосып: Недостаток сна и постоянная физическая усталость являются неотъемлемыми спутниками родительства.
  • Отсутствие видимых результатов: Процесс воспитания детей – длительный и трудоемкий, и результаты усилий не всегда сразу очевидны.
  • Отсутствие новых впечатлений: Рутинные обязанности и однообразие способствуют развитию эмоционального выгорания.
  • Недостаток помощи и поддержки: Отсутствие достаточной поддержки со стороны близких усиливает давление на родителей.

Олеся Фатеева подчеркивает:

"Современное общество предъявляет к женщинам множество требований. Женщина должна быть хорошей матерью, женой, хозяйкой, специалистом, и при этом находить время для саморазвития и заботы о детях".

Эти ожидания создают значительное давление на матерей, что способствует развитию эмоционального выгорания.

Стадии родительского выгорания

Ирина Еремеева выделяет четыре стадии родительского выгорания:

  • Мобилизация: На начальной стадии мать полна энтузиазма и энергии. Весь её фокус сосредоточен на ребенке и домашних делах.
"На этой стадии мама стремится быть идеальной, все её интересы крутятся вокруг ребёнка", – отмечает Ирина.
  • Накопление: Усталость начинает накапливаться, но мать продолжает терпеть. Появляется раздражительность и чувство вины. "Устала, но терплю!" – становится её девизом.
  • Срыв: Энергетические ресурсы истощаются, наступает нервное истощение.
"Мне кажется, что меня все буквально трогают и дергают, и я просто хочу, чтобы меня оставили в покое", – описывает этот этап психолог.
  • Личностная деформация: Проявляется полное эмоциональное истощение, циничное отношение к ребёнку и окружающим, жесткость.

Если вы заметили у себя признаки выгорания на второй или третьей стадии, необходимо срочно включить режим заботы о себе.

"Сначала наденьте маску на себя, а потом на своего ребёнка» - такую инструкцию дают пассажирам в самолете, и она отлично подходит в материнстве. Бережное отношение о себе — это про технику безопасности и про ответственность перед собой и своими близкими", - объясняет Ирина Еремеева.

Признаки эмоционального выгорания

Олеся Фатеева описывает признаки, которые могут свидетельствовать об эмоциональном выгорании:

  • Забывчивость;
  • Чувство, что вы в ловушке и выхода нет;
  • Проблемы со сном;
  • Повышенный уровень стресса и тревоги;
  • Сниженная работоспособность, желание спать и лежать;
  • Снижение эмоциональной привязанности к ребёнку и родным;
  • Чувство неполноценности;
  • Суицидальные мысли, самоповреждение;
  • Различные аддикции – к еде, курению, алкоголю, играм и т.д.;
  • Повышенная раздражительность;
  • Усиление конфликтов в семье;
  • Физические симптомы (головные боли, боль в животе, проблемы с кишечником).

Если вы испытываете хотя бы один из этих признаков, важно принять меры для поддержки своей нервной системы.

Как справляться с выгоранием

  • Выходите из дома без ребенка: Используйте помощь родственников или нанимайте няню, чтобы выделить время для себя. "Как вы справляетесь? Кто вам помогает? Вы сильно устаете?" — это вопросы, которые стоит задать каждому родителю.
  • Комфорт в быту: Организуйте свой быт так, чтобы минимизировать нагрузку. Полуфабрикаты, помощь по дому – всё это важно.
  • Создайте уютную атмосферу дома: Сделайте дом местом, где вам приятно находиться.
  • Обучение и саморазвитие: Читайте книги и проходите курсы по воспитанию, чтобы чувствовать себя уверенно в роли родителя.
"Повышение родительской компетенции – мощный ресурс", – отмечает Ирина.
  • Встречи с единомышленниками: Общение с другими родителями помогает почувствовать поддержку и обменяться опытом.
  • Хобби, учеба, работа с частичной занятостью: Это позволяет наполняться положительными эмоциями и повышать уверенность в себе.
  • Личное время для себя: Найдите время для того, что приносит вам удовольствие.
"Что вам нравится делать? Что приносит радость?" – советует спросить себя Ирина Еремеева.
  • Физическая активность: Спорт помогает снять напряжение и улучшить физическое состояние.
  • Внимание к супружеским отношениям: Не забывайте уделять время партнеру, чтобы поддерживать здоровые отношения.
  • Расслабление и уход за собой: Ванны, массажи, медитации – всё это помогает восстановить силы.

Олеся Фатеева подчеркивает важность ухода за собой:

"Редко упоминается о том, что каждая женщина должна позаботиться о себе, чтобы найти силы быть хорошей мамой, женой и хозяйкой. Но у таких 'эгоисток' обычно довольные мужья и счастливые дети".

Профилактика выгорания

Признание проблемы – первый шаг к её решению. Ирина Еремеева напоминает:

"Учитесь чувствовать свою усталость и не игнорируйте её. Усталость требует отдыха, а не дополнительных задач".

Постепенно внедряйте полезные привычки в свою жизнь, чтобы уменьшить нагрузку и наполниться положительными эмоциями.

Олеся Фатеева предлагает комплекс мер для поддержки нервной системы:

  • Ванны с лавандой или мятой, морской солью 2-3 раза в неделю.
  • Массаж контрастным душем 2-3 раза в неделю.
  • Успокоительный травяной чай (мята, мелисса, валериана, пустырник).
  • Чтение весёлых историй, просмотр комедий.
  • Ежедневные прогулки на свежем воздухе по 60 минут.
  • Гимнастика из детства на все части тела, 15-30 минут в день.
  • Регулярный сон от 7 до 9 часов.
  • Массаж и техники самомассажа.
  • Исключение из окружения людей, которые плохо к вам относятся.
  • Уменьшение звуковых раздражителей и зрительной нагрузки.

Счастливые и здоровые родители – залог благополучия детей. Забота о себе – это не эгоизм, а необходимость. Как в самолёте: "Сначала наденьте маску на себя, а потом на ребёнка".

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