Мама на грани: психологи рассказали, как преодолеть родительское выгорание
Рабочие стрессы и напряжение знакомы многим, но что делать, когда эмоциональное выгорание затрагивает не только профессиональную, но и личную жизнь? Мы обсудили эту проблему с перинатальным психологом Ириной Еремеевой и детским и семейным психологом Олесей Фатеевой. Эксперты поделились своими наблюдениями и советами для родителей, которые столкнулись с этим непростым состоянием.
Причины родительского выгорания
Эмоциональное выгорание у родителей обусловлено множеством факторов, среди которых выделяются:
- Ежедневная многозадачность: Постоянное переключение между различными задачами приводит к хроническому стрессу и истощению.
- Физическая усталость и недосып: Недостаток сна и постоянная физическая усталость являются неотъемлемыми спутниками родительства.
- Отсутствие видимых результатов: Процесс воспитания детей – длительный и трудоемкий, и результаты усилий не всегда сразу очевидны.
- Отсутствие новых впечатлений: Рутинные обязанности и однообразие способствуют развитию эмоционального выгорания.
- Недостаток помощи и поддержки: Отсутствие достаточной поддержки со стороны близких усиливает давление на родителей.
Олеся Фатеева подчеркивает:
"Современное общество предъявляет к женщинам множество требований. Женщина должна быть хорошей матерью, женой, хозяйкой, специалистом, и при этом находить время для саморазвития и заботы о детях".
Эти ожидания создают значительное давление на матерей, что способствует развитию эмоционального выгорания.
Стадии родительского выгорания
Ирина Еремеева выделяет четыре стадии родительского выгорания:
- Мобилизация: На начальной стадии мать полна энтузиазма и энергии. Весь её фокус сосредоточен на ребенке и домашних делах.
"На этой стадии мама стремится быть идеальной, все её интересы крутятся вокруг ребёнка", – отмечает Ирина.
- Накопление: Усталость начинает накапливаться, но мать продолжает терпеть. Появляется раздражительность и чувство вины. "Устала, но терплю!" – становится её девизом.
- Срыв: Энергетические ресурсы истощаются, наступает нервное истощение.
"Мне кажется, что меня все буквально трогают и дергают, и я просто хочу, чтобы меня оставили в покое", – описывает этот этап психолог.
- Личностная деформация: Проявляется полное эмоциональное истощение, циничное отношение к ребёнку и окружающим, жесткость.
Если вы заметили у себя признаки выгорания на второй или третьей стадии, необходимо срочно включить режим заботы о себе.
"Сначала наденьте маску на себя, а потом на своего ребёнка» - такую инструкцию дают пассажирам в самолете, и она отлично подходит в материнстве. Бережное отношение о себе — это про технику безопасности и про ответственность перед собой и своими близкими", - объясняет Ирина Еремеева.
Признаки эмоционального выгорания
Олеся Фатеева описывает признаки, которые могут свидетельствовать об эмоциональном выгорании:
- Забывчивость;
- Чувство, что вы в ловушке и выхода нет;
- Проблемы со сном;
- Повышенный уровень стресса и тревоги;
- Сниженная работоспособность, желание спать и лежать;
- Снижение эмоциональной привязанности к ребёнку и родным;
- Чувство неполноценности;
- Суицидальные мысли, самоповреждение;
- Различные аддикции – к еде, курению, алкоголю, играм и т.д.;
- Повышенная раздражительность;
- Усиление конфликтов в семье;
- Физические симптомы (головные боли, боль в животе, проблемы с кишечником).
Если вы испытываете хотя бы один из этих признаков, важно принять меры для поддержки своей нервной системы.
Как справляться с выгоранием
- Выходите из дома без ребенка: Используйте помощь родственников или нанимайте няню, чтобы выделить время для себя. "Как вы справляетесь? Кто вам помогает? Вы сильно устаете?" — это вопросы, которые стоит задать каждому родителю.
- Комфорт в быту: Организуйте свой быт так, чтобы минимизировать нагрузку. Полуфабрикаты, помощь по дому – всё это важно.
- Создайте уютную атмосферу дома: Сделайте дом местом, где вам приятно находиться.
- Обучение и саморазвитие: Читайте книги и проходите курсы по воспитанию, чтобы чувствовать себя уверенно в роли родителя.
"Повышение родительской компетенции – мощный ресурс", – отмечает Ирина.
- Встречи с единомышленниками: Общение с другими родителями помогает почувствовать поддержку и обменяться опытом.
- Хобби, учеба, работа с частичной занятостью: Это позволяет наполняться положительными эмоциями и повышать уверенность в себе.
- Личное время для себя: Найдите время для того, что приносит вам удовольствие.
"Что вам нравится делать? Что приносит радость?" – советует спросить себя Ирина Еремеева.
- Физическая активность: Спорт помогает снять напряжение и улучшить физическое состояние.
- Внимание к супружеским отношениям: Не забывайте уделять время партнеру, чтобы поддерживать здоровые отношения.
- Расслабление и уход за собой: Ванны, массажи, медитации – всё это помогает восстановить силы.
Олеся Фатеева подчеркивает важность ухода за собой:
"Редко упоминается о том, что каждая женщина должна позаботиться о себе, чтобы найти силы быть хорошей мамой, женой и хозяйкой. Но у таких 'эгоисток' обычно довольные мужья и счастливые дети".
Профилактика выгорания
Признание проблемы – первый шаг к её решению. Ирина Еремеева напоминает:
"Учитесь чувствовать свою усталость и не игнорируйте её. Усталость требует отдыха, а не дополнительных задач".
Постепенно внедряйте полезные привычки в свою жизнь, чтобы уменьшить нагрузку и наполниться положительными эмоциями.
Олеся Фатеева предлагает комплекс мер для поддержки нервной системы:
- Ванны с лавандой или мятой, морской солью 2-3 раза в неделю.
- Массаж контрастным душем 2-3 раза в неделю.
- Успокоительный травяной чай (мята, мелисса, валериана, пустырник).
- Чтение весёлых историй, просмотр комедий.
- Ежедневные прогулки на свежем воздухе по 60 минут.
- Гимнастика из детства на все части тела, 15-30 минут в день.
- Регулярный сон от 7 до 9 часов.
- Массаж и техники самомассажа.
- Исключение из окружения людей, которые плохо к вам относятся.
- Уменьшение звуковых раздражителей и зрительной нагрузки.
Счастливые и здоровые родители – залог благополучия детей. Забота о себе – это не эгоизм, а необходимость. Как в самолёте: "Сначала наденьте маску на себя, а потом на ребёнка".