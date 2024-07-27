Можно ли предсказать пол ребенка при зачатии

Эксперты рассказали, как формируется пол будущего ребенка в момент зачатия, сообщает издание «Горящая изба».

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Ученые давно пришли к выводу, что как сперматозоиды, так и яйцеклетки несут в себе генетический материал. Все яйцеклетки имеют женскую X-хромосому, а половина сперматозоидов - как женские, так и мужские.

Таким образом, пол будущего ребенка определяется случайно.

При этом существовало множество теорий, которые были направлены на предсказание пола. Например, в 1960-х акушер-гинеколог Ландрам Шеттлс разработал собственную теорию, названную в его честь. Он советовал заниматься сексом за два-три до овуляции, чтобы родить девочку.

Тем не менее, позднее ученые это опровергли. Научные исследования показали, что все сперматозоиды имеют одинаковую скорость и живут во влагалище до 72 часов.

На просторах сети можно найти и другие версии: так, астрологи советуют воспользоваться лунным календарем. Другие же уверены, что питание родителей прямо влияет на пол будущего малыша.

И все же ученые непреклонны и говорят о том, что пол ребенка можно определить только на 19-21-й неделях беременности. Также есть еще один способ узнать это немного раньше. Женщинам советуют сдать кровь для неинвазивного пренатального тестирования – в ходе анализа исследуется ДНК плода.

Эксперты также напомнили о том, что пол ребенка нельзя выбрать и при ЭКО, так как это запрещено по закону.