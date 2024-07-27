От кого из родителей ребёнку передаются умственные способности

Учёные из Университета Ульма в Германии провели масштабное исследованием, выяснив, от кого из родителей ребёнку передаёт интеллект.

Согласно полученным результатам, они установили, что умственные способности ребёнок унаследует от матери, передаёт издание «Аргументы и Факты».

Всё дело в том, пояснили специалисты, что умственные способности человека закодированы в Х-хромосоме.

А при рождении мать передаёт малышу две такие хромосомы, отец же – только одну. Поэтому шансы получить материнский интеллект у ребенка выше, чем получить умственные качества от отца.

Данные характеристики включают языковые способности, особенности памяти и когнитивные функции.

Между тем ген, передаваемый от отца, существенно влияет на формирование эмоционального интеллекта ребенка, который также имеет большое значение.

Учёные, в частности, пояснили, что в современном обществе эмоциональный интеллект и способность к эмпатии важны не меньше, чем когнитивный интеллект.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные выяснили, какая еда заставляет человека быстро стареть.