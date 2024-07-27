Как пройти диспансеризацию перед поступлением в школу

Такой осмотр необходим, так как по его результатам выдается медицинское заключение, подтверждающее готовность ребенка к обучению.

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Врач-педиатр Екатерина Белкина напомнила, что диспансеризация - это регулярный медицинский осмотр, который проводится, чтобы выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их.

По закону диспансеризация перед 1-м классом проходит в несколько этапов. Прежде всего врачи проводят детальное обследование, включая проверку состояния кожи, зрения, слуха, сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и дыхательной систем. После этого необходимо сдать анализы и пройти инструментальное обследование.

Затем врач должен выписать план профилактики для ребенка, который учитывает все выявленные особенности здоровья. А также выдать медицинское заключение, подтверждающее его готовность к обучению в школе, пишут "Известия".

Ранее педиатр назвал главные принципы здоровья ребенка.