Педиатр рассказал, как пройти диспансеризацию перед поступлением в школу
Такой осмотр необходим, так как по его результатам выдается медицинское заключение, подтверждающее готовность ребенка к обучению.
Врач-педиатр Екатерина Белкина напомнила, что диспансеризация - это регулярный медицинский осмотр, который проводится, чтобы выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их.
По закону диспансеризация перед 1-м классом проходит в несколько этапов. Прежде всего врачи проводят детальное обследование, включая проверку состояния кожи, зрения, слуха, сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и дыхательной систем. После этого необходимо сдать анализы и пройти инструментальное обследование.
Затем врач должен выписать план профилактики для ребенка, который учитывает все выявленные особенности здоровья. А также выдать медицинское заключение, подтверждающее его готовность к обучению в школе, пишут "Известия".
Ранее педиатр назвал главные принципы здоровья ребенка.