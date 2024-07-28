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Что врачи скорой помощи запрещают своим детям летом: три опасных «развлечения»

Лето – сплошное удовольствие для детей. Можно гулять до позднего вечера, играть с любимыми друзьями, купаться и делать еще много всего увлекательного и забавного. Вот только некоторые привычные и, казалось бы, безобидные развлечения могут быть очень даже опасны для вашего чада. Врачи скорой помощи рассказали, чего они никогда не разрешают своим детям.

Что врачи скорой помощи запрещают своим детям летом: три опасных «развлечения»
© Unsplash

Плавать и находиться в непосредственной близости к водоемам без присмотра

Утопление является основной причиной смерти детей в возрасте от 1 до 4 лет и второй по распространенности причиной смерти от несчастных случаев среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Даже если в результате утопления не случится летальный исход, оно все равно может привести к серьезным плачевным последствиям, таким как повреждение мозга или инвалидность.

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Ездить на велосипеде без шлема

Считается, что, если бы все велосипедисты носили шлемы, можно было бы предотвратить около 60% всех серьезных травм головы. Что уж говорить о несчастных случаях с участием детей, которые еще только учатся проявлять себя и свои способности. В результате падения можно заработать самые разные травмы, начиная от ушибов и заканчивая сотрясением мозга.

Играть на улице в жаркую погоду

Дети, особенно маленькие, хуже переносят жару, чем взрослые. Все потому, что их физиологические системы только-только развиваются, плюс у них меньше резервов объема крови, и более медленное потоотделение.

Ранее «Рамблер» рассказывал, опасны ли детские кошмары.