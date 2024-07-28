Что врачи скорой помощи запрещают своим детям летом: три опасных «развлечения»

Лето – сплошное удовольствие для детей. Можно гулять до позднего вечера, играть с любимыми друзьями, купаться и делать еще много всего увлекательного и забавного. Вот только некоторые привычные и, казалось бы, безобидные развлечения могут быть очень даже опасны для вашего чада. Врачи скорой помощи рассказали, чего они никогда не разрешают своим детям.

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Плавать и находиться в непосредственной близости к водоемам без присмотра

Утопление является основной причиной смерти детей в возрасте от 1 до 4 лет и второй по распространенности причиной смерти от несчастных случаев среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Даже если в результате утопления не случится летальный исход, оно все равно может привести к серьезным плачевным последствиям, таким как повреждение мозга или инвалидность.

Ездить на велосипеде без шлема

Считается, что, если бы все велосипедисты носили шлемы, можно было бы предотвратить около 60% всех серьезных травм головы. Что уж говорить о несчастных случаях с участием детей, которые еще только учатся проявлять себя и свои способности. В результате падения можно заработать самые разные травмы, начиная от ушибов и заканчивая сотрясением мозга.

Играть на улице в жаркую погоду

Дети, особенно маленькие, хуже переносят жару, чем взрослые. Все потому, что их физиологические системы только-только развиваются, плюс у них меньше резервов объема крови, и более медленное потоотделение.

Ранее «Рамблер» рассказывал, опасны ли детские кошмары.