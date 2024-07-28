Как подготовить ребенка к детскому саду

До осени остался всего один месяц… С началом сентября одни дети отправляются в школу, другие – в детский сад. И у последних начинаются громкие истерики, которые могут продолжаться при прощании с родителями несколько месяцев. Ведь так не хочется, чтобы мама или папа уходили. Сегодня разбираемся, как избежать стресса при посещении детского сада.

© риа новости

Детский сад – это первый социум для ребенка. Стресс вызывают иные условия, режим, новые люди вокруг и отрыв от мамы. Поэтому ребенку нужно помочь адаптироваться к этим условиям с наименьшими потерями для психики.

Когда отдавать ребенка в детский сад

Психологи считают оптимальным возраст знакомства с детским садом между 3 и 4 годами. Все дело в том, что в 3 года малыши переживают возрастной кризис, когда они начинают себя осознавать отдельной личностью. Он может протекать с разной остротой. В любом случае не стоит в этот момент начинать посещение детского сада. Дождитесь, пока кризис пройдет.

К четырем годам малыши умеют себя обслуживать, могут дружить и играть с другими детьми. Однако к этому времени они привыкают к домашнему режиму, а ломать устои с возрастом всегда сложнее.

Кроме того, не стоит совмещать разные стрессовые ситуации с адаптацией к детскому саду. Например, рождение младшего брата, переезд в новый дом, развод родителей и другие.

Сколько продлится адаптация к детскому саду

Здесь все зависит от многих факторов. В том числе от возраста малыша, его зависимости от мамы, степени опеки над ним, наличия других детей в семье, тревожности и устойчивости нервной системы, а также степени общительности ребенка.

В среднем процесс адаптации проходит за 3-4 недели, но может затянуться до нескольких месяцев.

Все это время малышу нужны мамина любовь и поддержка.

Как сделать так, чтобы привыкание к детскому саду было менее болезненным

Режим

Готовить ребенка нужно задолго до похода в сад. И начинать придется с режима дня. Особенно это касается тех, у кого он был свободным.

Чтобы утренние подъемы давались ребенку легче, постепенно приучайте его вставать в нужный час. Через каждые 1-2 дня будите малыша на 10 минут раньше. Так вы сможете постепенно сдвинуть время к нужному часу.

Настрой на позитив

Говорите о детском садике только в позитивном ключе, даже между взрослыми. Найдите положительные стороны в посещении сада. Ребенок должен понять, что это не зло, а благо.

Сокращенный день и неделя

Ребенку сложно посещать сад всю неделю. Постарайтесь найти возможность, чтобы устроить для малыша дополнительный выходной. Это очень важно. Для самых маленьких можно ограничиться 2-3 походами в неделю и не на полный день.

Говорите ребенку правду

Часто прощаясь, родители говорят, что вернутся через пять минут. Этого делать не стоит. Лучше скажите правду – это сбережет нервы и укрепит доверие. Лучше сказать: «Я заберу тебя, когда ты поспишь».

Введите приятные ритуалы

Для ребенка важны одинаковые повторяющиеся действия. Например, по дороге в сад зайдите в сквер, чтобы покачаться на качелях, или приносите ему что-то приятное. Это может быть красивый листик, найденный по пути.

Не затягивайте прощание

Настройте ребенка на что-то интересное в садике. Прощайтесь быстро, чтобы малыш не успел почувствовать горечь расставания.

Что делать в случае истерики

Привести ребенка в чувство помогут крепкие объятия. В этот момент проговорите его страх. «Ты плачешь, потому что боишься, что я не приду». Убедите малыша в обратном.

Если ребенок не контролирует себя, сделайте что-то неожиданное: хлопните в ладоши, брызните водой или подуйте в лицо. Можно также взять малыша за запястья и сильно потянуть вниз или надавить ладонями на плечи или бедра.