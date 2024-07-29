Перечислены вредные продукты для детских зубов

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова рассказала, какие продукты считаются наиболее вредными для детских зубов.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это, в частности, карамельные конфеты.

«Как бы производители ни старались убедить нас в пользе такого продукта за счёт включения в его состав натурального сока, естественных ароматизаторов и отсутствия консервантов, но на ключевой аспект в виде длительного присутствия карамельки во рту они повлиять не в состоянии», — отметила эксперт.



По её словам, вредными считаются и газированные напитки — из-за пузырьков и большого количества сахара.

Кроме того, в список входят чипсы, крекеры и сдобное печенье, содержащие легкоферментируемые углеводы.

«Наконец, к вредным также относятся кислые продукты и напитки. Речь идёт не только об экстремально кислых продуктах, как конфета «кислорот», например, но и о лимонадах и просто цитрусовых (лимонах, апельсинах и т. д.)», — добавила Романова.



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