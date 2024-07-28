Как подготовить ребенка к детскому саду

Для детей, которые меняют привычную обстановку, поход в сад может быть большим стрессом. Поэтому очень важно оказать малышу всю возможную помощь.

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Психологи считают, что знакомить детей с детским садом лучше всего в возрасте 3–4 лет. В три года дети часто испытывают определенный кризис, потом уже учатся играть и общаться, но все еще сильно привязаны к дому. Лучше дождаться завершения кризиса и не дополнять его стрессом от новой социальной среды.

Адаптация зависит от целого ряда факторов и может длиться до 4 недель. Справиться с ситуацией помогут поддержка и любовь родителей, поделился «Волгоград – Родной город».

Простые советы, которые помогут облегчить привыкание ребенка к детскому саду:

Прежде всего режим. Начинайте подготовку заранее, чтобы малыш привыкал к изменению распорядка;

Начинайте подготовку заранее, чтобы малыш привыкал к изменению распорядка; Позитив. Обо всех событиях в детсаду нужно говорить исключительно в положительном ключе;

Обо всех событиях в детсаду нужно говорить исключительно в положительном ключе; Постепенное вливание. Лучше сначала ограничить число дней пребывания в саду и увеличивать их постепенно;

Лучше сначала ограничить число дней пребывания в саду и увеличивать их постепенно; Честность. Всегда нужно правдиво говорить, что прощание надолго. Не обманывайте ребенка, будто вернетесь через 10 минут;

Всегда нужно правдиво говорить, что прощание надолго. Не обманывайте ребенка, будто вернетесь через 10 минут; Повторяемость. Одни и те же действия каждый день помогут ребенку обрести чувство безопасности и станут меньше пугать.

Если проявить настойчивость и поддерживать ребенка в сложной ситуации, то адаптация должна пройти без особых трудностей.