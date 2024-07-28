Как арт-терапия может помочь ребенку справиться с тревогой и страхами

"Когда ребенок испытывает тревогу, страхи или эмоциональные трудности, игра в песочнице может быть отличным способом помочь ему", - считает психолог, арт-терапевт Анна Куровская.



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По ее мнению, песочная терапия для детей - это прекрасный способ самовыражения и развития творческих навыков. Она помогает эффективно выражать свои чувства и переживания.

"Достаточно просто положить несколько маленьких игрушек в песочницу, и ребенок создаст свой собственный мир, где сможет материализовать свою внутреннюю тревогу на песок и найти способ преодолеть свои страхи и неуверенность", - считает специалист.



Еще один хороший способ помочь детям - сказкотерапия. Она особенно эффективна, когда используется в играх с песком. Психологи создали множество историй, которые рассматривают различные проблемы. Такая ненавязчивая терапия оказывает продуктивное воздействие на детей.

Кроме того, чтение сказок мамой перед сном создает волшебную атмосферу и укрепляет связь между ребенком и родителем, помогая ему легче засыпать и не беспокоиться.

Глинотерапия или пластилинография являются методами арт-терапии, которые могут помочь в коррекции нежелательного поведения у детей.

"Глина используется в качестве основного материала для работы с ребенком, чтобы помочь ему понять и проработать текущую проблему", - отмечает Куровская.



Можно использовать структурную глину серого или красного цвета и создавать различные фигурки вместе ребенком. Они могут быть персонажами истории, животными-помощниками или любыми другими существами. Затем можно придумать историю, похожую на трудности ребенка, и позволить ему воплотить ее с глиной. Постепенно можно трансформировать эту историю во что-то хорошее и доброе.

"Изотерапия - один из самых популярных и эффективных методов, который помогает людям справиться с негативными эмоциями", - считает Куровская.



Для создания рисунков в изотерапии используется широкий ассортимент материалов: различные виды красок (гуашь, акварель, акрил и другие), карандаши, уголь, пастель, восковые мелки и все, что может оставить след на бумаге и помочь создать уникальный рисунок или отпечаток.

"Рисование - это любимое занятие каждого ребенка. И если попросить его нарисовать свой страх, поговорить о нем, а затем добавить к рисунку смешные элементы (рожицу, клоунский нос, воздушные шарики, которые его уносят), то страх уже не кажется таким ужасным", - рассуждает Куровская.



Арт-терапия - мощный инструмент, позволяющий преобразить любую проблему или задачу в творческое решение. Стоит только добавить яркие краски на рисунке, внести новых персонажей в песочную композицию или создать что-то совершенно новое из глины. В данной методике нет ограничений. Она открывает огромные возможности для творческого развития. Арт-терапия доступна каждому, включая взрослых, без ограничений по возрасту. Главное - выбрать то, что приносит больше всего удовольствия и вдохновляет.