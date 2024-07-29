На Белгородщине 80 человек получили навыки приемных родителей

За первые шесть месяцев 2024 года в Белгородской области обучение в Школах приемных родителей прошли 80 человек, сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты региона. Эти занятия организованы для тех, кто намеревается стать опекуном для ребенка, оставшегося без родительской заботы.

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Курс охватывает ключевые аспекты воспитания приемных детей, а по завершении обучения участники обязаны сдать экзамен.

Все заинтересованные лица могут записаться на курсы, обратившись в местные органы опеки.

Ранее в Белгороде на вокзале произошла массовая драка среди военных. Также в Белгородской области назвали число детей, отдыхающих в других регионах.