GAC Trumpchi M8: новый претендент на лидерство среди минивэнов

<p>В рамках международной автомобильной выставки Chinese Motor Show 2024, проходящей в Москве, была представлена новая версия минивэна<strong> GAC Trumpchi M8 </strong>под названием<strong> Grandmaster Pioneer Edition</strong>. Издание<a href="https://speedme.ru/posts/id-67758-glavnyj-konkurent-toyota-alphard-za-serdtsa-rossijan-priehal-v-novoj-versii" target="_blank" rel="noopener"> SPEEDME.RU</a> отмечает, что новинка стала центром внимания благодаря своим размерам и современным технологиям.</p><p>Модель Trumpchi M8 Grandmaster Pioneer Edition старается занять нишу, аналогичную популярному Toyota Alphard, и даже превосходит его по некоторым параметрам. Размеры китайского минивэна составляют<strong> 5212 x 1893 x 1823 мм</strong>, а колесная база —<strong> 3070 мм</strong>, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. Одной из заметных особенностей этой модели является использование операционной системы <strong>Huawei HarmonyOS</strong> для медиасистемы, что позволяет установить <strong>более 50 приложений </strong>и загружать новые из Huawei App Market. Это делает мультимедийную систему одной из самых адаптивных среди автомобилей.</p><p>Интерьер минивэна включает цифровую панель приборов с <strong>12,3-дюймовым</strong> экраном и <strong>14,6-дюймовым </strong>экраном медиасистемы. Комфортные кресла на заднем ряду оснащены электрорегулировками, подогревом, <strong>вентиляцией и массажем</strong>, а управляются они через индивидуальные пульты.</p><p>Модель оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью <strong>251 л.с.,</strong> который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая отличные динамические характеристики. GAC Trumpchi M8 Grandmaster Pioneer Edition уже доступен на рынке, предлагая новый уровень <strong>престижа </strong>и технологичности в сегменте премиум-минивэнов. </p>