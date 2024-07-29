В России родители рассказали об отношении к подработкам своих детей

В России 45% опрошенных родителей заявили, что положительно относятся к подработкам своих детей, не достигших 18-летия.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!.

Больше четверти родителей хотели бы, чтобы их ребёнок начал подрабатывать в подростковом возрасте. А у 18,6% респондентов дети уже подрабатывают.

Кроме того, 34,5% придерживаются мнения, что работа в подростковом и студенческом возрасте полезна для будущей карьеры.

Родители также назвали важные критерии для выбора места первой подработки. Так, 60% отметили безопасность, 35,9% — интерес ребёнка к работе, 23,2% — оплату, 22,5% — близость к дому.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Людмилу Болатаеву сообщало, что в регионе более 10 тыс. подростков устроились на летнюю подработку в этом сезоне.