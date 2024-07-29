Психолог назвала продолжение рода обязанностью детей перед родителями

Отказ от рождения ребёнка может быть проявлением неблагодарности. Вместо «профукивания жизни» человек должен преумножить труд отца и матери. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Елена Соловьёва.

«Что взрослая особь должна сделать для своих родителей? Отделиться от родителей, перестать сидеть у них на шее и перестать использовать своих родителей как ресурс. Если вы уже выросли, если вам больше 25 лет, то вы должны съехать от родителей. Мы единственный вид, где в любви обязательно заложено расставание. Потому что мама и папа любят очень сильно и много вкладывают, чтобы, когда он вырос, он от них отделился. Также мы не должны профукать и не спустить в унитаз свою собственную жизнь. То, что родители вложили, нужно преумножить, а не разрушить. Многие не считают, что их жизнь — это ценность. Не понимают, что проживание качественно, экологично и эффективно — это долг перед родителями. Ещё у нас есть обязанность дать потомство. Сейчас все чайлдфри закидают меня тряпочками, а я всё равно скажу, что когда мы хотим быть благодарны своим родителям, то род должен продолжаться».



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