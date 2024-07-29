Российские учителя перечислили плюсы и минусы ЕГЭ

Основным преимуществом единого государственного экзамена (ЕГЭ) считается возможность для абитуриента поступить в престижный вуз из любого региона страны и при любом уровне финансового благополучия. Об этом и других плюсах и минусах данного экзамена рассказали опрошенные компанией MAXIMUM Education российские учителя, передают «Известия».

77 процентов респондентов считают этот факт главным достоинством ЕГЭ. Среди других плюсов были названы объективность оценки знаний школьников (58 процентов), понятная система подготовки (46 процентов), а также невозможность подделать результаты такого экзамена (28 процентов).

Среди недостатков 58 процентов опрошенных учителей отметили сильный стресс для учеников, сдающих ЕГЭ. Еще 56 процентов респондентов заявили о большой вероятности технических сбоев во время экзамена, а 28 процентов учителей в качестве минуса выделили сложность заданий.

Более 60 процентов педагогов признались, что не видят альтернатив ЕГЭ, однако 35 процентов опрошенных выступили за замену ЕГЭ на выпускные экзамены из школы в совокупности с вступительными экзаменами в университет.

Ранее в Санкт-Петербурге выпускница попала под суд из-за нарушения на ЕГЭ. Школьницу оштрафовали из-за выпавшей шпаргалки.