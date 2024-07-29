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Российские учителя рассказали о плюсах и минусах ЕГЭ

Основным преимуществом единого государственного экзамена (ЕГЭ) считается возможность для абитуриента поступить в престижный вуз из любого региона страны и при любом уровне финансового благополучия. Об этом и других плюсах и минусах данного экзамена рассказали опрошенные компанией MAXIMUM Education российские учителя, передают «Известия».

Российские учителя перечислили плюсы и минусы ЕГЭ
© ТАСС

77 процентов респондентов считают этот факт главным достоинством ЕГЭ. Среди других плюсов были названы объективность оценки знаний школьников (58 процентов), понятная система подготовки (46 процентов), а также невозможность подделать результаты такого экзамена (28 процентов).

Среди недостатков 58 процентов опрошенных учителей отметили сильный стресс для учеников, сдающих ЕГЭ. Еще 56 процентов респондентов заявили о большой вероятности технических сбоев во время экзамена, а 28 процентов учителей в качестве минуса выделили сложность заданий.

Более 60 процентов педагогов признались, что не видят альтернатив ЕГЭ, однако 35 процентов опрошенных выступили за замену ЕГЭ на выпускные экзамены из школы в совокупности с вступительными экзаменами в университет.

Ранее в Санкт-Петербурге выпускница попала под суд из-за нарушения на ЕГЭ. Школьницу оштрафовали из-за выпавшей шпаргалки.

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