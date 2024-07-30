Как подорожал набор первоклассника за год

Школьный набор, включая форму, рюкзак, обувь и различные канцтовары, обойдется родителям школьников в этом году в 14,6 тысячи рублей. Эта сумма выше уровня прошлого года на 10%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

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Основной объем расходов приходится на август. При этом объем предшкольных покупок в июле оказался ниже прошлогоднего уровня на 14%. По данным аналитиков, на школьных тратах в июле не экономили, особенно на одежде и обуви. Более 60% товаров было приобретено онлайн.

Основные маркетплейсы России уже зафиксировали рост продаж школьных товаров.

К примеру, спрос на школьную форму на Ozon увеличился с первого месяца лета. В июне продажи платьев и блузок для девочек выросли на 46–60% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики также отметили, что родители заранее покупают обувь к школе: продажи балеток и лоферов увеличились на 17% по сравнению с маем. Наблюдается и высокий спрос на школьные костюмы для мальчиков, родители заранее покупают им блейзеры и кардиганы. Продажи рюкзаков в июне также увеличились на 17%.

На "Яндекс Маркете" количество заказов для школы в июле выросло на 76 % по сравнению с прошлогодними показателями. Как отметили в пресс-службе марктеплейса, наибольшей популярностью пользуются пеналы, письменные принадлежности и другие канцелярские товары. Родители школьников также заранее покупают рюкзаки, ранцы и сумки для детей.

На Wildberries продажи канцелярии в июле выросли на 43%, а учебников на 17%.

Как подчеркнула персональный стилист и fashion-консультант Мария Бояршинова, при составлении школьного гардероба прежде всего стоит учитывать рекомендации и правила, принятые в конкретном учебном заведении. Это могут быть как утвержденные конкретные варианты, так и рекомендации. Если требования к форме нестрогие, стилист рекомендовала придерживаться принципа капсулы.

"Все вещи должны сочетаться друг с другом. Плюс этой системы в том, что ее обладателям фактически не нужно ломать голову, что с чем надевать, так как все подобрано изначально", – пояснила эксперт.



Готовить ребенка к предстоящему учебному году важно также и с психологической точки зрения, рассказала детский психолог Наталья Наумова. Она посоветовала не делиться заранее опытом неудач. По словам психолога, с будущим первоклассником можно поиграть в школу, смоделировав ситуацию обучения.

"Можно показать, что дети в классе тоже разные: кто-то дружелюбный, а кто-то может толкнуть или отобрать вещь. Если заранее проиграть такие ситуации, они будут знакомы ребенку, и он почувствует себя спокойнее", – пояснила Наумова.



Школьник также должен точно знать, как добраться до школы и своего класса и где его заберут родители.

"Иногда бывают обращения, что первоклассникам в первые две недели очень сложно, после занятий они могут заплакать, в том числе и на глазах сверстников, а потом стать объектом насмешек. Поэтому родителям желательно иметь с собой воду и, например, леденец. Это поможет успокоить малыша", – заключила психолог.



Ранее россиянам рассказали, когда начинать собирать ребенка в школу. Финансовый консультант и экономист Наталья Колбасина рекомендовала заранее откладывать примерную сумму денег на школьные товары. Эксперт также посоветовала следить за акциями в магазинах при покупке школьной формы. Лучше выбирать те, что открыты при швейных фабриках.

Банки часто начисляют повышенный кешбэк за покупки к школе по специальным предложениям. Это также помогает сэкономить при подготовке ребенка к 1 сентября.