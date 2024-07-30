Как развить у ребенка лидерские качества

Очень послушный ребенок может в будущем стать плохим начальником, ведь он всегда делает, что ему говорят, и не умеет отстаивать собственную позицию.

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Психолог Екатерина Тихонова рассказала, как развивать с детства лидерские качества.

Эксперт отметила, что существует парадокс воспитания: родителям всегда хочется, чтобы ребенок был удобным. В то же время они требуют, чтобы малыш проявлял лидерство, был самостоятельным, когда вырастет. Психолог рассказала, что нужно постараться найти золотую середину.

— Если родители создают благоприятную среду для развития потенциала, который есть в ребенке, то тогда мы по факту получаем очень хороший результат, — рассказала Тихонова.



Личное время на игры будет способствовать формированию у ребенка критического мышления. Малыш должен соблюдать дисциплину и притом не бояться высказывать собственное мнение. Также необходимо учитывать потенциал, заложенный в человеке. Если у ребенка изначально есть желание быть лидером, не нужно подавлять его волю, передает ОТР.

Навык самостоятельности помогает детям контролировать эмоции и поведение, повышает уверенность в собственных силах. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась рекомендациями для родителей будущих первоклассников по поводу того, как начать развивать этот навык уже летом.