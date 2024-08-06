Что обязательно читать для сдачи ЕГЭ

Объемы художественных произведений порой вызывают панику: разве можно одолеть за три месяца несколько томов «Войны и мира» Льва Толстого? Что уж говорить о других произведениях из списка обязательной литературы на лето, которые могут быть не столь объемными, но навевающими скуку. Но что поделать: читать выпускнику необходимо. Даже если он не планирует связывать свою жизнь с писательством или журналистикой. Знания разных сюжетов и героев как минимум пригодятся при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Без хорошего результата по нему поступить в престижный университет будет намного сложнее.

К счастью, мы живем в век развития информационных технологий и выход из ситуации есть. Причем очень приятный и увлекательный: все книги из списка будущий студент может прослушать в сервисе «Звук». В том числе пока гуляет на свежем воздухе или едет куда-то по своим делам: на фоне его будет сопровождать приятный голос.

В онлайн-сервисе собраны аудиокниги по всем обязательным для старшеклассников художественным произведениям. Здесь вы найдете философского «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова, мистический роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, трагическое «Преступление и наказание» Федора Достоевского, сатирические рассказы Антона Чехова и еще много чего поучительного и интригующего. В аудиобиблиотеке представлены шедевры не только отечественной, но и мировой классики: на виртуальных полках есть «Пигмалион» Бернарда Шоу и «Мартин Иден» Джека Лондона. Все эти книги пригодятся не только для успешного окончания школы, но и для жизни, которая после выпуска заиграет новыми красками.

Слушать всё из списка вовсе не обязательно: если времени мало, можно посмотреть экранизации художественных произведений. В онлайн-кинотеатре «Окко» представлено множество культовых кинолент. «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой и Николаем Гриценко, «Братья Карамазовы» с Михаилом Ульяновым и Лионеллой Пырьевой, «Судьба человека» с Сергеем Бондарчуком и Павлом Полуниным. Более современные «Доктор Живаго» Александра Прошкина, «Герой нашего времени» Александра Котта, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Из шедевров зарубежного кинематографа доступны для просмотра «Дориан Грей», «Макбет», «Джейн Эйр» и «Франкенштейн».

Так что ограничиваться школьной программой подростку не придется: можно найти киноленту для души, чтобы выдохнуть, расслабиться и просто хорошо провести время наедине со своими мыслями.