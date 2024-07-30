Может ли навредить лагерь часто болеющим детям

Перед родителями часто болеющих детей в период каникул встает дилемма: отправить ребенка в лагерь, на море или к бабушке в деревню, где контроль за их здоровьем может быть недостаточным, или оставить их в городе под присмотром. На этот вопрос ответил врач-отоларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Добрецов отмечает, что сомнения родителей понятны, так как акклиматизация и контакты с новыми людьми могут повысить риск инфекций у детей. Однако для часто болеющих детей особенно важно провести часть лета на природе, на свежем воздухе и в комфортных климатических условиях. Это способствует укреплению общего и местного иммунитета.

Еще в советские времена была рекомендация, согласно которой часто болеющим детям следовало проводить не менее трех недель летом в оздоровительных учреждениях.

Что касается контроля, часто болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями важно учиться самоорганизации. Одной из основных проблем таких детей является постоянная опека со стороны родителей или бабушек, из-за чего они не ощущают и не контролируют свое состояние. Даже младшему школьнику можно объяснить, какие продукты запрещены при аллергии, что нельзя есть и пить холодное при патологии миндалин, что нужно избегать сквозняков и не сидеть под кондиционером.

Для подготовки к поездке необходимо проинформировать тех, кто будет заботиться о ребенке, об особенностях его состояния и о том, что нужно делать в случае ухудшения. Важно собрать аптечку с необходимыми лекарствами и расписать действия на случай обострения заболевания. Также следует постоянно поддерживать связь с ребенком, чтобы при необходимости можно было оперативно принять решение о его возвращении домой, напомнил Добрецов в беседе с aif.ru.

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