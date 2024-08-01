Специалист развеяла миф о кормлении грудью

Грудное вскармливание, наоборот, помогает восстановить форму груди. Так считает Лидия Распопова.

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Миф об опущении и потере упругости женской груди консультант по грудному вскармливанию развеяла в утреннем эфире телеканала «Каскад» в четверг, 1 августа.

По ее словам, во время беременности жировая ткань груди меняется на железистую. Именно она и вырабатывает молоко. Если сразу после родов малыша начать кормить смесями, то резкая отмена приведет к изменению формы груди. Так как железистая ткань не успевает снова поменяться на жировую. Поэтому отучать ребенка от груди нужно поэтапно, чтобы грудь возвратилась в добеременную форму.