Как обезопасить ребенка от падения из окна

При открытых окнах в летнее время увеличивается риск падения детей из окон, предупредили в минздраве. Статистика ошеломляющая: около тысячи несчастных случаев ежегодно. То есть каждый день - прежде всего из-за недосмотра родителей - с высоты падают три малыша.

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В жару многие открывают окна настежь. Но даже затянутые сеткой, они повышают риск падения из окон маленьких детей. Большая часть из всех падений, которые фиксируются из года в год, происходит именно летом.

Никогда не забуду историю, которая произошла, когда моим детям было три и 1,5 года. Я возилась на кухне, дети играли в комнате, и вдруг я услышала громкий плач дочки. Плакать она умела громогласно: я пулей бросилась в детскую. И с порога увидела ужасную картину: дочка стоит перед открытым окном, к нему придвинут стул, а младшего сына, который только-только научился как следует ходить и потому был неуловим, в комнате не было. Мои ноги подкосились, я рухнула на пол, и только это спасло меня от потери сознания: я увидела забившегося под стол сына. Он просто решил поиграть в прятки. К счастью, беды не случилось. Но тот день стал для меня хорошим уроком на всю жизнь.

"В 70% случаев трагедия происходит в первые 15 минут после того, как ребенок остается без присмотра, — говорит главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава России, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Антон Назаренко. — По данным правоохранительных органов и МЧС, ежегодно из окон выпадают свыше тысячи детей по всей России. Только за 2023 год 118 из них погибли, получив травмы, не совместимые с жизнью. Более половины из выживших становятся тяжелыми инвалидами из-за полученных травм".



Более чем половина случаев - падение детей младше пяти лет, чаще это мальчики. Причем дети падают и из открытых окон, и ничуть не реже - если окно затянуто противомоскитной сеткой. Забравшись на подоконник, ребенок чувствует себя в безопасности и может просто опереться на него. И случается непоправимое: он теряет равновесие, прорывает завесу - и летит вниз. Многие родители также полагают, что маленькие дети не справятся с защелками на окнах и не смогут их открыть, но практика утверждает обратное - даже трехлетние малыши вполне способны разобраться с запорами. И все же дети реже открывают окна сами, чаще всего они выпадают из окон, оставленных родителями открытыми.

Несколько лет назад законодатели обсуждали возможность обязать производителей оконных блоков снабжать их защитными механизмами, ограничителями - рассмотрение инициировал детский хирург Леонид Рошаль. Однако нововведений так и не появилось. Во многих странах Европы окна специально конструируют так, чтобы распахнуть их было невозможно. В Великобритании и США вообще запрещено оставлять одних детей до 14 лет - и такие предосторожности не кажутся слишком строгими.

Многие современные окна российского производства открываются не только обычным образом, но и как фрамуга - "на проветривание". Но о безопасности старых моделей должны заботиться сами родители.

"Дети до шести лет падают головой вниз, так как в этом возрасте голова - самая тяжелая часть тела."



"Пик несчастных случаев приходится на теплое время года, когда окна часто остаются открытыми на проветривание. В большинстве случаев трагедия происходит, когда ребенок остается на какое-то время один, — сообщил Антон Назаренко. — Детская кататравма, или падение с высоты, неизбежно влечет за собой тяжелые сочетанные травмы. Часто это жизнеугрожающие состояния, так как они сопровождаются в том числе острой массивной кровопотерей. Дети до шести лет, как правило, падают головой вниз, так как в этом возрасте голова - самая тяжелая часть тела. Потому по характеру повреждений по частоте на первое место выходят черепно-мозговые травмы, следом за ними идут травмы позвоночника и спинного мозга, а также разрывы внутренних органов и переломы костей. Любое из этих повреждений требует либо оперативного лечения, либо консервативного в условиях реанимации. К сожалению, полностью восстановиться после травмы головного или спинного мозга не способен даже детский организм, поэтому в первый год после травмы дети проходят период реабилитации".



Простые правила: как избежать трагедии?

Оборудовать окна специальными защелками, которые сегодня продаются в любом строительном магазине или поставляются производителем окон (вроде той, что на фотографии);

Если конструкция позволяет, открывать окна только "на проветривание", то есть сверху, а не нараспашку;

Убрать мебель от окна, чтобы у малыша не было физической возможности взобраться на подоконник - по статистике, в 50 процентах случаев выпасть из окна детям "помогли" рядом стоящий стул или тумбочка;

Не ставьте детей на подоконник, чтобы показать машинки, прохожих и т.д.;

И главное правило - не оставляйте маленьких детей без присмотра.

"Если ребенок все-таки выпал из окна, немедленно вызывайте скорую помощь, важно ни в коем случае не пытаться оказать помощь самим! Малейшие осколки костей могут повредить спинной мозг и сделать человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь", — предупредил доктор Назаренко.



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Из десяти неудачно нырнувших трое погибают. А те, кого спасают, часто остаются инвалидами.

"Чрезвычайно важно оказать пациенту специализированную помощь в первые шесть часов после получения такой травмы, пока сохраняется высокая вероятность ее обратимости, — пояснил врач-нейрохирург, руководитель службы хирургии позвоночника и лечения боли Ильинской больницы Сергей Млявых. — Но даже если эвакуация была проделана быстро, успех, к сожалению, не гарантирован. Глубина повреждения спинного мозга бывает настолько тяжелой, что даже после того, как хирург вовремя освободил спинной мозг и зафиксировал позвоночник, тяжесть и последствия травмы могут оказаться критическими как для жизни, так и для последующей реабилитации".



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