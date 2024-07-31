Психолог назвал командные игры, которые развивают навыки общения у детей
Командные игры для детей, такие как «Пробеги тихо» и «Ловишка», помогают развивать коммуникацию, сотрудничество и умение решать конфликты, говорит психолог Виктория Губарь. Об этом пишет РИАМО.
В этих играх дети учатся работать в группе и принимать решения, пояснил специалист. Физическая активность во время игр стимулирует выработку эндорфинов, снижая стресс и улучшая настроение.
Губарь также подчеркивает, что проигрыш в игре помогает детям управлять своими эмоциями и лучше понимать свои чувства.