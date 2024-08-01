Почему дети устраивают истерики и как с ними справиться? Советы психологов

Детские истерики — это испытание для каждого родителя. Эмоциональные всплески могут быть внезапными и интенсивными, вызывая у родителей чувство растерянности и беспомощности. Чтобы помочь родителям справляться с такими ситуациями, мы обратились к экспертам. Вера Рышкова, психолог, равный консультант центра поддержки материнства, и Нара Совкова, нейрокинезиолог, нейропсихолог, нейрологопед, health-коуч, эксперт по немедикаментозному оздоровлению организма и нейрохакингу, учёный-исследователь, автор уникальной запатентованной методики работы с метаболизмом и мозгом через тело NEURO-Трамплин®, помогающей детям с нарушениями мозга и нервной системы, ответили на самые волнующие вопросы и дали полезные советы.

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Почему дети устраивают истерики?

Детские истерики — это не просто капризы. За ними часто скрываются потребности и эмоции, которые ребенок еще не может выразить словами.

Психолог Вера Рышкова поясняет: «Часто за истерикой стоит некая потребность, которую ребенок не может донести в корректной форме из-за своего возраста».



Нейрокинезиолог Нара Совкова добавляет: «Истерика у детей случается, когда нервная система находится на пике возбуждения. Ребенок в силу возраста еще не умеет с этим справиться самостоятельно».



Таким образом, истерика — это сигнал о том, что малышу нужно внимание и помощь.

Основные причины детских истерик

Нара Совкова выделяет пять основных причин, по которым дети устраивают истерики:

Невозможность выразить свои желания. Ребенок не может или не умеет сказать о том, что он хочет, и не может выразить свои эмоции и потребности так, чтобы взрослый понял его и помог. Перегруз сенсорной системы. Нарушение баланса между бодрствованием и отдыхом приводит к тому, что ребенок становится слишком возбужденным и не может успокоиться. Физический дискомфорт и негативные эмоции. Неприятные ощущения от боли или неудобства, а также новые негативные эмоции, такие как тревога, напряжение, страх или чувство одиночества, могут вызвать истерику. Отсутствие контроля и четких границ. Ребенок чувствует себя неуверенно, если нет четких правил и системы поощрений и наказаний. Он не понимает неопределенности и реагирует на нее истериками. Изменения в жизни. Любые значительные перемены, такие как переезд, появление нового ребенка в семье, развод родителей или потеря близкого человека, могут стать причиной истерики.

Как правильно реагировать на истерику?

Понимая причины истерик, родители могут более эффективно реагировать на них. Вот несколько советов от экспертов, которые помогут справиться с детскими истериками.

Сохраняйте спокойствие. Реагируя на истерику с истерикой, вы только усугубляете ситуацию. Оставайтесь спокойными и уверенными, показывая ребенку пример правильного поведения. Вера Рышкова рекомендует: «Не реагируйте истерикой на истерику. Вы здесь во взрослой позиции, не подкрепляйте эмоционально эту ситуацию».

Помогите понять эмоции. Помогите ребенку осознать свои чувства. Скажите: «Я вижу, что ты очень расстроен. Давай попробуем вместе понять, почему так произошло». Это поможет ребенку учиться управлять своими эмоциями.

Установите телесный контакт. Во время истерики попробуйте установить телесный контакт: возьмите ребенка за руку, посадите на колени, обнимите. Если он вас отталкивает, просто опуститесь до его уровня и покажите, что вы рядом.

Поощряйте положительное поведение. Избегайте сильных эмоциональных реакций на истерики. Если ребенок понимает, что истерика привлекает ваше внимание, он будет использовать этот способ снова. Проявляйте внимание и поощряйте положительное поведение.

Как предугадывать и предотвращать истерики?

Нара Совкова предлагает систему Трех П, чтобы снижать проявления истерики:

Предшествующие обстоятельства. Нужно убирать или не допускать то, что провоцирует истерику.

Поведение. Научите ребенка по-другому выражать свои потребности.

Последствия и «награды». Например, не покупайте игрушку, чтобы остановить истерику. Но можно купить ее или договориться об альтернативе, если ребенок попросит о ней приемлемым способом.

Что делать, если истерика уже началась?

Если истерика уже случилась, следуйте этим рекомендациям:

Уведите ребёнка в тихое, спокойное и безопасное место. Это позволит уменьшить количество «зрителей».

Успокойтесь сами. Вы должны взять ситуацию под контроль, а не действовать сгоряча.

Переключите внимание. Попробуйте отвлечь ребенка. Например, предложите ему выпить воды или покажите что-то интересное. Это может помочь переключить его внимание на что-то более спокойное.

Установите телесный контакт. Подойдите к ребенку, возьмите его за руку, посадите на колени или обнимите. Если ребенок не хочет физического контакта, просто опуститесь до его уровня и покажите, что вы рядом и готовы помочь.

Помогите понять эмоции. Поговорите с ребенком о его чувствах. Скажите: «Я вижу, что ты расстроен. Давай разберемся вместе, почему так произошло». Для детей постарше лучше работает тактика присоединения к переживаниям: «Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Мне жаль, что так вышло».

Используйте звуковой резонанс. Иногда помогает техника звукового резонанса. Начните тихо гудеть или тянуть звук «а» в такт плачу ребенка. Постепенно уменьшайте громкость и интенсивность своего звука, чтобы ребенок начал подстраиваться под вас и успокаиваться.

Вода как успокаивающее средство. Вода может иметь успокаивающий эффект. Умойте малыша, предложите ему попить или просто включите воду и дайте ему послушать её шум. Это может помочь ребенку успокоиться и переключиться на более мирное состояние.

Поговорите после истерики. Когда ребенок успокоится, обсудите с ним произошедшее. Объясните, что вы всегда готовы ему помочь, но из-за криков и слёз вам сложно понять, что именно нужно сделать. Это поможет ребенку понять, как лучше выражать свои эмоции в будущем.

Ошибки родителей при истериках

Некоторые действия родителей могут только усугубить ситуацию:

Уступать ребенку. Тут же дать ему то, что он хочет, лишь бы успокоился. Это лишь укрепит понимание, что истерикой можно добиться всего, чего угодно. Запрещать истерику. Фразы вроде «Успокойся!», «Не кричи», «Перестань сейчас же» не помогут. Ребенок не может сам остановить истерику. Угрозы. Обещания лишить чего-то важного или грозить оставить его одного могут привести к печальным последствиям. Ребенок разовьет страх своих потребностей и эмоций. Показать растерянность. Когда ребенок видит, что взрослый не знает, что делать, он теряет ощущение безопасности. Обвинять и ругать после истерики. Ребенок должен научиться принимать свои эмоции и справляться с ними, а не избегать их. Но и не делайте вид, что ничего не произошло, если не хотите, чтобы такое поведение вошло в привычку.

Если истерики у ребенка случаются часто, сопровождаются агрессивным поведением или возникают без видимой причины, стоит обратиться к детскому психологу. Особенно внимательно нужно быть, если причиной истерик стала серьезная травмирующая жизненная ситуация.

Детская истерика — это форма коммуникации, способ «достучаться» до родителя. Задача взрослого — научить ребенка справляться со своими эмоциями и сообщать о потребностях другими способами.