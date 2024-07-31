Родители школьников поделились советами по подготовке к учебному году

В июле 2024 года жители столицы потратили на сборы ребенка в школу в среднем 17,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики. Вместе с экспертами и опытными родителями разбираемся, как сэкономить на подготовке к учебе.

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Оптом дешевле?

Стоимость школьных товаров зависит не от сезонности, а от инфляции, рассказал Москве 24 председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. По его словам, в последние годы стоимость формы и канцелярии не растет в августе, как это было раньше.

"Прежде чем пойти и купить все необходимое в ближайшем универмаге, нужно посмотреть цены на интернет-площадках. Как правило, там товары стоят дешевле, но желательно все же перепроверять", – отметил Карпов.



До школы еще достаточно времени, поэтому можно смело оформлять доставку и не бояться, что товары не успеют к 1 сентября, обратил внимание специалист. Также Карпов подчеркнул, что есть вариант получить скидку при заказе оптом. То же мнение в разговоре с Москвой 24 высказал и основатель бренда детской одежды, член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения "Опоры России" Арон Тухватуллин.

Эксперт также призвал не покупать весь школьный набор сразу: сперва необходимо приобрести тетради, карандаши, ручки, дневник и форму. Причем лучше сделать это заранее, чтобы как минимум выбор был шире. Остальное можно докупить уже во время учебы, когда спрос снизится, заметил Тухватуллин.

Народные советы

У некоторых семей есть целые инструкции по экономной подготовке. Например, пользовательница одного из форумов посоветовала идти в магазин со списком покупок и строго без ребенка.

Форму она порекомендовала покупать не в специализированных магазинах, а в масс-маркетах, где цены на рубашки, юбки и брюки часто ниже. Сэкономить на канцтоварах можно в крупных гипермаркетах, заметила она, и посоветовала не покупать тетради и ручки на весь учебный год – достаточно запастись на первые две четверти.

Также в соцсетях призвали не приобретать дорогие товары к начальной школе. Как объяснила одна из пользовательниц Валентина, дети часто теряют карандаши, ручки и ластики, а еще предметы гардероба мгновенно приходят в негодность.

Некоторые родители посоветовали обратить внимание на комиссионные магазины или группы в соцсетях, где вещи отдают по низким ценам или вовсе даром. Мама четверых детей Екатерина рассказала, что часто берет там одежду в прекрасном виде.

"Форму бесплатно нашла по объявлениям, рюкзак – в группе "отдам даром". Все в отличном состоянии", – заметила она.



Помимо прочего, родители в Сети посоветовали не покупать заранее товары для предметов "ИЗО" и "Технология". Они обычно самые дорогие, поэтому лучше приобрести нужное для них чуть позже начала учебного года. То же касается физкультуры: например, если в школе просят купить лыжи, пользователи порекомендовали брать их осенью. Тогда получится и не увеличить траты на сборы летом, и не попасть в зимний сезон, когда такие товары дорожают.