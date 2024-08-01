Какой смартфон подойдет школьнику

До начала учебного года остался всего месяц. К мыслям о закупке тетрадок и школьной формы прибавляются еще и размышления о гаджетах. Ведь в школах теперь использование мобильных телефонов ограничено. Интерактивные доски, девайсы для людей с ограниченными возможностями здоровья, школьные компьютеры, ноутбуки и телевизоры - это можно. Смартфон - нет. Учителя и родители счастливы? Вопрос спорный. Сегодня, хочешь не хочешь, а телефон у ребенка быть должен. Но какой?

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На этом вопросе у родителей обычно загорается в голове "красная лампочка". Вроде бы и понятно, что в современном мире без телефона нельзя, да такого, чтобы в нем и интернет, и геолокация, и видеосвязь, и фотоаппарат. Но тут же сразу - зависимость, вред для глаз, отвлекающие элементы, "Сидоров, опять ты там свои тиктоки на уроке смотришь?"…

А с другой стороны: - электронный дневник, электронная "домашка", онлайн-учебники, дополнительные задания, которые учителя высылают в мессенджеры…

Между прочим, как не раз рассказывал министр просвещения Сергей Кравцов, у его дочки мобильного телефона не было до 14 лет.

"От этого она хуже учиться не стала", - подчеркнул министр.



В любом случае, время выбрать гаджет к школе еще есть. "РГ" узнала, какой подойдет лучше всего и что думают о телефонах в школе родители, учителя и эксперты.

Да, сидеть в гаджете теперь получится во время перемен, в столовой и раздевалках, однако в ходе занятий этого делать нельзя. Исключениями являются плохое самочувствие ребенка и экстренные ситуации, например, пожар. Но какие будут санкции за нарушение правила?

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, новая норма станет "помощником" в тех случаях, когда ребенок игнорирует требования педагогов: закон поставит перед родителями вопрос ребром, либо они принимают меры, либо их ребенок будет отчислен, поскольку закон в этом вопросе на стороне учителя.

"Мы не стали предусматривать конкретных санкций, потому что в ряде случаев смартфон - это не только средство связи или развлечение, но и механизм защиты", - уточнил Чернышов.



К примеру, ребенок может снять на видео неадекватное поведение одноклассников или школьного персонала. Также бывают случаи, когда отдельные руководители в школах из принципа объявляют войну смартфонам среди отдельных учеников - это власти тоже исключили.

Вроде бы и понятно, что в современном мире без телефона нельзя, но тут же сразу - зависимость, вред для глаз, отвлекающие элементы

"Закон подтверждает законное право учителя требовать внимания на уроке и не отвлекаться на телефон, но не позволяет использовать перегибать палку в этом вопросе", - отметил Чернышов.



Эта мера позволит улучшить дисциплину на уроках и вовлеченность детей в учебный процесс. Однако, как считает директор по развитию Дневник.ру Юрий Бойко, педагогам и родителям нужно решить вопрос, как будут собираться и храниться телефоны и не создаст ли это дополнительную нагрузку на учителей.

"Современные дети - это поколение, которое уже невозможно представить без гаджетов, поэтому важно оставить им возможность пользоваться смартфоном для связи с родителями на перемене или для поиска необходимой учебной информации, чтобы, например, ее повторить", - добавил собеседник.



Важно помнить: чем младше ребенок, тем более неубиваемым и, наверное, менее дорогим должен быть его гаджет.

"Телефон для младшего школьника - всего лишь дорогостоящая игрушка: надо понимать, что ребенок может в любой момент его потерять, - говорит Ольга Рябова, мама восьмиклассника Саши и по совместительству учитель географии. - Будьте готовы к тому, что ребенок может потерять или разбить три-четыре телефона за год -проходили такое. Саша как-то ездил на спортивные сборы в Туапсе. Это был второй класс. Вместо телефона привез домой пульт от кондиционера. Смеялись долго, но новый гаджет купить все же пришлось".



В одном из магазинов электроники нам рассказали, какие телефоны выбирают родители учеников средней школы - с 5 по 9 класс.

"Спрашивают девайсы с большим объемом памяти, с поддержкой всех необходимых для обучения программ, обязательно с геолокацией - дети становятся самостоятельными, после школы могут пойти гулять с друзьями. Родителям важно установить программу, которая могла бы определять, где ребенок находится, - говорит менеджер магазина Сергей. - И с учетом всех этих требований, гаджет, конечно, ощутимо ударит по кошельку. Дешевый "китаец" не потянет".



В средней школе, конечно, ребенок уже более развит, ответственность вырастает, плюс начинается большое количество заданий от учителей: и во время школьных часов, и в качестве домашнего задания. Так что тут цена отчасти оправдывает цели.

На что обратить внимание

Выбирая гаджет для школьника, стоит обратить внимание на несколько параметров. Первый - это размер. Нужно помнить, что рука ребенка меньше, чем у взрослого человека, а потому устройство должно удобно лежать в ладони. Наиболее оптимальный вариант - диагональ 6,5 дюйма.

"Однако и слишком маленьких моделей стоит избегать, чтобы не навредить зрению", - предупреждает руководитель категории "Электроника" в Авито Павел Комаров.



Еще один важный параметр - батарея. После уроков школьник может задержаться на факультативе или заиграться во дворе, поэтому важно, чтобы он всегда был на связи. Для этого, по словам эксперта, подойдет телефон с батареей емкостью от 4 000 мАч - она будет держать аккумулятор в течение всего дня.

Объем встроенной памяти должен быть как минимум 128 Гб. Чем старше ребенок, тем больше файлов ему придется держать в смартфоне.

Чередование мобильных онлайн-игр на переменах и дистанционных занятий потребует от устройства достаточной производительности. Базовый вариант - это девайс с четырех- или восьмиядерным процессором и оперативной памятью в 3-4 Гб.

Отдельно Комаров выделил смартфоны с функцией родительского контроля, которая ограничит доступ к запрещенному контенту, проследит за временем, проводимом в сети, и устранит возможность нежелательных контактов.

"Кроме этого, современные смартфоны могут транслировать свою геолокацию - это незаменимая функция для родителей, которым необходимо знать, где находится их ребенок", - добавил он.



Продвинутые функции, хотя и не первостепенны, но тоже важны для школьника. Это может быть интегрированный искусственный интеллект и поддержка современных игр, таких как PUBG Mobile и Minecraft, уточнили в М.Видео-Эльдорадо. В этот список пресс-служба МТС, в частности, добавила камеру высокого разрешения.

Зарубежный опыт

Вопрос зависимости детей от гаджетов решается и в других странах. Например, китайское Министерство образования запретило ученикам начальных и средних классов приносить с собой мобильники. Это, как ожидают власти, должно защитить зрение детей, помочь им сконцентрироваться на уроках, укрепить их физическое и психическое развитие. Самим же учителям нельзя отправлять домашние задания через соцсети или мессенджеры и требовать от учеников использования каких-либо девайсов для их выполнения.

Чем младше школьник, тем более неубиваемым и менее дорогим должен быть его смартфон: ребенок может не раз потерять или разбить гаджет.

Кроме того, местное Управление киберпространства предложило ограничить время использования телефона для детей младше восьми лет 40 минутами в день. Пользователям в возрасте от восьми до 16 лет предлагается сидеть в смартфон не более одного часа, а от 16 до 18 лет - до двух часов.

Однако это не единственный пример - в США, Греции, Франции, Азербайджане и некоторых других странах ученикам, хотя и разрешено приносить телефоны в школу, однако доставать их во время уроков, фотографировать или созваниваться с кем-либо нельзя.

Кстати

На уроках не допускается одновременное использование более двух электронных средств обучения. То есть, к примеру, подключить сразу интерактивную доску, компьютер и планшет нельзя.

Топ-5 смартфонов для школьника

Tecno Spark 10:

Размер экрана 6,56 дюйма;

IPS-дисплей;

Разрешение Full HD;

Батарея 5 000 мАч;

8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти;

Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G37;

Дополнительные характеристики: датчик распознавания лица, сканер отпечатка пальца, AI-распознавание сцен, эффект Боке и т.д.

Itel P55:

Размер экрана 6,6 дюйма;

IPS-дисплей;

Разрешение Full HD;

Батарея 5 000 мАч;

8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти;

Восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T606;

Дополнительные характеристики: барометр, разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, ударопрочный корпус и т.д.

Poco М6:

Размер экрана 6,79 дюйма;

IPS-дисплей;

Разрешение Full HD;

Батарея 5 030 мАч;

6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти;

Восьмиядерный процессор Mediatek Helio G91 Ultra;

Дополнительные характеристики: датчик приближения, сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу, быстрая зарядка и т.д.

Xiaomi Redmi Note 12:

Размер экрана 6,67 дюйма;

AMOLED-дисплей;

Разрешение Full HD;

Батарея 5 000 мАч;

6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти;

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen1;

Дополнительные характеристики: беспроводная зарядка, датчик приближения, разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка и т.д.

Xiaomi Redmi Note 12:

Размер экрана 6,5 дюйма;

AMOLED-дисплей;

Разрешение Full HD;

Батарея 5 000 мАч;

6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти;

Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99;

Дополнительные характеристики: датчик приближения, сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, поддержка NFC и т.д.

Комментарии

Дмитрий Лутовинов, "Учитель года России - 2022", председатель Общественного совета при Минпросвещения России:

- Конечно, мы и раньше на уроках ограничивали мобильники. Представьте, мозг школьника тратит ресурсы на то, чтобы не отвлекаться на телефон, даже если он просто лежит на парте. Уже и учеными доказано: гаджеты нужно держать подальше, в портфеле, а еще лучше - там, где не будет соблазна его вновь достать и посмотреть уведомления. Я прошу телефоны убирать в сумки, а сдавать - только в крайнем случае, когда, например, идет самостоятельная работа или пробные ОГЭ и ЕГЭ.

Павел Терехов, директор Президентского лицея Сириус:

- Есть это интерактивный урок с переходом по QR-коду, где можно оперативно посмотреть информацию, пройти тест или игровую практику, я не вижу в наличии телефона ничего плохого. Если же телефон создает проблемы и учителю, и ученику, это неправильно. Но во многом это зависит от учителя. У настоящих мастеров мобильники если и будут использоваться, то только в практическом русле.