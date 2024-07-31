Чем занять ребенка в последний месяц каникул

Август — непростой месяц как для детей, так и для родителей. С одной стороны, каникулы продолжаются. С другой — пора задуматься, выполнены ли задания, которые учителя дали на лето, и не забыт ли учебный материал. Доцент Московского городского педагогического университета столичного департамента образования и науки, психолог Юлия Челышева в беседе с «Вечерней Москвой» дала советы, как подготовить детей к школе и настроить на новый учебный год.

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— Мозг, как и другие мышцы в организме, нуждается в постоянной тренировке. Поэтому, если ребенок три месяца ничего не делал, первые учебные дни пройдут непросто: считать в уме стало сложнее, почерк менее разборчивый, а исторические даты и имена с трудом вспоминаются, — рассказала психолог.



Челышева отметила, что лучше всего тренирует мозг смена деятельности, поэтому оставшиеся дни каникул важно наполнить полезными и приятными делами. Интересным досугом может стать подготовка к школе. Главное, предварительно обсудить планы с ребенком — так вы дадите ему возможность самому распоряжаться своим временем.

Войти в режим

Чаще всего сложность при возвращении в школу вызывают ранние подъемы и утренние сборы. Чтобы облегчить этот процесс, уже в августе можно начать возвращаться в привычный режим. Главное, делать это постепенно, подчеркнула эксперт.

Если летом ребенок чересчур увлекся виртуальным миром, определите с ним время, которое он будет проводить онлайн. Это могут быть несколько часов в течение дня или в строго отведенное время.

Летние задания

Хорошо, если родители еще в конце учебного года объяснили, почему важно выполнять задания педагогов на лето, заметила психолог:

— Возможно, учитель хочет, чтобы дети освоили новый материал и не тратили на это время в сентябре, повторили пройденное или проявили творческие навыки. Выполнение заданий может стать увлекательным семейным досугом: совместное чтение, тематические экскурсии или походы в музеи.



В начале учебного года родителям важно убедиться в том, что педагоги дали обратную связь по выполненным заданиям. Ребенка (особенно если он учится в начальной школе) может задеть тот факт, что его старания остались незамеченными, предупредила специалист.

Книги

То, что современные дети не читают, — популярное заблуждение родителей, заверила психолог. Дети могут не любить произведения из школьной программы, но с удовольствием читать фантастику или комиксы.

— Главное, чтобы ребенок сам выбрал книгу. Не настаивайте на чтении всех книг из списка, заданного на лето. Гораздо важнее, чтобы школьник полюбил процесс чтения и обсуждения прочитанного. Так он не только легче освоит важные навыки, но и увидит, что его увлечения поддерживают родители, — посоветовала Челышева.



Улучшить почерк

Вряд ли вы сможете заинтересовать ребенка работой в прописях, зато можно выполнять интересные упражнения, развивающие мелкую моторику, рисовать в любых стилях и разными материалами, считает эксперт. Можно завести совместный арт-дневник — тетрадь, куда записывают или зарисовывают заметки о своей жизни.

Вспомнить счет

Психолог отмечает, что у современных детей сложно проходит процесс развития критического мышления и структурно-логической деятельности. Поэтому можно уделить время заданиям, которые помогут потренировать эти навыки к началу учебного года.

Сюда относятся легкие задачи для счета, математические квизы, увлекательные ребусы, занятия по финансовой грамотности. Тем более они сближают: попробуйте в игровой форме посчитать с ребенком бюджет на покупки к новому учебному году или рассчитать накопления на какое-нибудь крупное приобретение.

Итоги и планирование

— Уделите больше внимания общению с детьми и проводите время вместе. Не успели сделать что-то из списка и задач? Ничего страшного, главное — сохранять позитив и хорошее настроение. Обсудите с детьми, как прошло их лето, что им запомнилось больше всего, какие опасения у них есть перед новым учебным годом, как они хотят провести следующие каникулы. Покажите ребенку, что всегда будете поддерживать его и помогать в любой ситуации, — порекомендовала Челышева.



Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».