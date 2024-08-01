Признаки передозировки энергетиком у подростка

Употребление энергетиков может привести к передозировке этим вредным напитком, поделился с aif.ru эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. По его словам, среди признаков передозировки у подростка — нервное перевозбуждение и нарушение сердечного ритма.

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Передозировку можно заподозрить по следующим признакам: нервозность, апатия и депрессия, психическое возбуждение, хроническое нарушение сердечного ритма, — отметил врач.



В числе симптомов специалист упомянул также диарею, рвоту, повышение артериального давления и расстройство сна.

Он добавил, что энергетические напитки содержат в себе стимуляторы, антиоксиданты, модификаторы обмена веществ, углеводы, красители и даже витамины, которые вредят организму подростков и приводят к различным побочным эффектам и заболеваниям, особенно сердца, нервной системы и ЖКТ.

Бережанский предупредил, что подростки любят добавлять в энергетики алкоголь, что очень опасно.

Такой коктейль усиливает отравляющий эффект спиртного, опасно «разгоняет сердце». При сочетании алкоголя и кофеина возникает разнонаправленное действие этих веществ — седативное, то есть успокаивающее, и активизирующее. Все это приводит к нарушениям работы нервной системы и может закончиться непредсказуемо, — подчеркнул врач.



Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что вред энергетических напитков доказан врачами, особенно это касается детей и подростков. Так он прокомментировал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.