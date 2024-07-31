Назван способ сэкономить на подготовке к школе

Школьный набор куда входит форма, рюкзак, обувь, а также все необходимые канцтовары, обойдется в этом году в 14,5 тыс. рублей. Эта сумма выше уровня прошлого года на 10%. Основную часть расходов, как и всегда, составляет школьная форма. Причем в этом году, по словам стилистов, важно, чтобы все вещи в гардеробе ребенка сочетались между собой и гармонично комбинировались. В беседе с Авторадио президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что семьи могут сэкономить на покупке школьной формы за счет специальных программ розничных сетей:

"Розничные торговые сети, магазины, специализирующиеся на продаже школьной формы, спортивной одежды, канцелярских товаров, которые зафиксировали стоимость как раз для семей со скромным доходом. А второе, это, безусловно, программы лояльности, системы скидок - их надо активно использовать. Если говорить о стоимости, то, конечно, помимо инфляции, огромное влияние имеет стоимость кредитов, на которую влияет ставка Центробанка, и стоимость сырья, которое дорожает за год больше, чем от 3 до 6 раз. Но тем не менее, что нас всегда выручает, это широчайший ассортимент, поэтому каждая семья сможет найти для себя что-то по той стоимости, которую она может себе позволить".



Аналитики отмечают, что более 60% товаров из школьного набора приобретались онлайн, прежде всего на маркетплейсах и сайтах ритейлеров.