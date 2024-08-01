Три важных качества будущего первоклассника: привить их можно каждому

Родители будущего школьника усердно стараются научить первоклашку читать и считать еще до школы. Однако они упускают важные качества, которые нужно привить малышу до того, как отправить его в новый этап жизни. Эксперты назвали три важных качества, которыми должен обладать будущий первоклассник.

© РИА Новости

Во-первых, это коммуникабельность. Ребенок должен уметь общаться со своими сверстниками и взрослыми. Научите его доносить свои мысли, задавать вопросы и отвечать на них.

Во-вторых, сосредоточенность. Это важное качество для школьников, которое просто необходимо в школе. Сосредоточенность поможет заниматься одним делом и получать результат. Эксперты советуют заменить гаджеты и телевизоры на настольные игры или стихи.

В-третьих, самостоятельность. Для будущего ребенка важно, чтобы он был самостоятельным и инициативным. Эти качества можно развить с помощью головоломок, конструкторов и других игрушек, передают «Белновости».

Ранее педагог Виктория Подсухина рассказала, что, чтобы подготовиться к учебе в старшей школе, нужно научиться распределять свое время. По ее словам, также нужно уделить время профориентации.