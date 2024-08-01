Как понять, что ребенка сглазили: признаки и способы борьбы

Ваш прекрасный жизнерадостный ребенок еще вчера был счастливым и умиротворенным, а сегодня в него словно вселился злой дух: он отказывается есть и спать, не слушает вообще никого и капризничает без конца. Конечно, тому может быть множество причин. Но одна из них, возможно, — сглаз.

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«Вера в сглаз и негативное влияние чужих взглядов на ребенка существует с древних времен. Хотя многие люди относятся к этому скептически, в культурах разных народов существует множество ритуалов и обрядов, направленных на защиту маленького человека от негативной энергии. Важно знать признаки этого состояния и способы защиты и устранения негатива», — рассказывает эзотерик Катерина Власова.



Необъяснимая капризность и раздражительность

Ребенок внезапно становится капризным, раздражительным или плаксивым без видимой причины. Он может отказываться от игр, которые раньше приносили ему радость, или часто капризничать.

«Конечно, не стоит забывать о стрессе, который может быть связан с родителями, детским садом, словами других взрослых. Не будем забывать и о возрастных кризисах», — напоминает Катерина.



Бессонница и беспокойный сон

Ребенок плохо спит, часто просыпается ночью, кричит во сне или видит кошмары. Его сон становится беспокойным и непродолжительным.

«Проверьте, нет ли у маленького человека анемии, может быть, у него банально неудобные подушка и матрас, ему жарко летом или холодно. Кстати, частая причина плохого сна — паразиты. Эти случаи очень часты, особенно в семьях, где есть домашние животные», — говорит Катерина.



Потеря аппетита

Внезапная потеря аппетита или отказ от пищи, которую ребенок раньше ел с удовольствием, может быть признаком сглаза. Исключите сезонные заболевания, ушибы головы (дети часто не обращают внимания на подобные «мелочи»).

Частые болезни

Ребенок начинает часто болеть, у него появляются симптомы, которые не поддаются лечению, или болезни быстро сменяют друг друга.

«Если вы проверили состояние иммунной системы, исключили аутоиммунные заболевания, у вас все в порядке в семье, то есть болезни ребенка — не психосоматика, тогда речь действительно может идти о сглазе», — объясняет Катерина.



Необъяснимые страхи

Ребенок начинает бояться вещей, которые раньше не вызывали у него страха: темноты, определенных мест или людей. Подобное поведение тоже может быть связано с ростом, когда человек переживает возрастные кризисы. Но в сочетании с другими симптомами это действительно должно насторожить.

Изменение поведения, трудности в обучении и концентрации

Внезапные изменения в поведении, такие как агрессивность, замкнутость или чрезмерная эмоциональность. Ребенку становится сложно концентрироваться на учебе или других занятиях, появляются проблемы с памятью и вниманием, он сонный, вялый — состояние «что воля, что неволя, все одно. В сумме эти признаки могут указывать на сглаз.

Что делать, если вы подозреваете сглаз

Если вы заметили у ребенка сразу несколько из перечисленных признаков и считаете, что его могли сглазить (например, он общался с некоей женщиной, которую вы интуитивно оцениваете человеком с негативной энергией), попробуйте следующие способы устранения негатива.

Защита с помощью амулетов и оберегов

"В разных культурах используются различные амулеты и обереги для защиты от сглаза. Например, в славянской традиции популярны красные нити, а в восточных культурах — глаз Фатимы (синий глаз). Если вы верующий человек, крестите ребенка или сводите его в церковь на причащение», — советует эзотерик.



Очищение с помощью воды

Омовение святой водой или использование талой воды считается эффективным способом снятия сглаза. Можно также добавить в воду немного соли и окропить ею ребенка.

Ритуалы с молитвами и заговорами

В некоторых случаях могут помочь молитвы, мантры или заговоры, направленные на защиту от сглаза. Обратитесь к священнику вашей религии или специалисту по народной медицине за советом и помощью.

Использование трав и ароматов

Некоторые травы, такие как зверобой, полынь и шалфей, считаются мощными средствами для очищения от негатива. Можно окурить ими дом или сделать настой для умывания ребенка.