Специалист дал советы по подготовке ребенка к первому классу

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова дала рекомендации по подготовке ребёнка к первому классу.

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«Ему нужно привыкнуть к саморегуляции, поэтому приучите к определённому режиму: чтобы ребёнок вставал примерно тогда, когда придётся просыпаться в период учёбы, есть ту еду, которую будут давать в столовой, гулять в то время, когда в школе будет прогулка», — сказала она в беседе с 360.ru.



По её словам, также можно начать заниматься в игровой форме — рисовать, лепить, выводить «закорючки» в тетради, причём это всё должно быть в удовольствие.

«Помните, что маленькому человеку сложно высидеть 45 минут за партой. Поэтому учитель посреди урока зачастую отвлекает детей на игры и упражнения для отдыха», — пояснила Дугенцова.



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