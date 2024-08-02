Большинство россиян заявили, что у математики ключевая роль в развитии детей

Большинство (81%) опрошенных россиян согласны, что знания по математике остаются важным аспектом повседневной жизни. Это показало исследование аналитиков направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра Зарплаты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Более половины (61%) респондентов ежедневно используют математические навыки для решения повседневных задач: для расчета бюджета, планирования покупок, измерений и прочих бытовых дел.

Многие (60%) оценивают свои знания математики как средние, каждый четвертый считает их высокими, а каждый десятый признает, что его познания в этой области низкие.

Большинство (71%) согласны, что математические знания нужно обновлять на протяжении всей жизни. 61% готовы рассмотреть возможность возобновить уроки математики, а 19% планируют начать обучение в ближайшее время. Кроме того, 41% респондентов считают, что развитые математические способности необходимы для успешной карьеры. Математика необходима не только в традиционно технических профессиях, но и в сферах, где требуется аналитика данных, финансовое планирование, прогнозирование, стратегическое мышление.

Среди стимулов для развития математических навыков респонденты указали (множественный ответ): улучшение логического мышления (71%), облегчение решения повседневных задач (48%), более глубокое понимание окружающего мира (28%). Также более трети опрошенных (38%) хотят улучшить свои способности, чтобы помогать детям с домашними заданиями. Каждый четвертый (27%) надеется, что развитие математических навыков увеличит их шансы на успешную карьеру в науке, IT и финансах. Это ожидание основывается на том, что в этих сферах математика является фундаментальной дисциплиной, необходимой для анализа данных, решения сложных технических задач и принятия обоснованных решений. Уверенное владение математическими навыками может значительно повысить конкурентоспособность на рынке труда и способствовать карьерному росту в этих высокотехнологичных и быстроразвивающихся областях.

Подавляющее большинство респондентов (95%) согласны с тем, что математика играет ключевую роль в развитии детей. Взрослые видят значимость математики не только в академическом плане, но и как средство для развития логического мышления, способности к решению проблем, аналитических навыков и даже креативности. Но четверть опрошенных считают, что текущая школьная программа недостаточна для качественного усвоения этого предмета.