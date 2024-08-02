Психолог предупредил о негативном влиянии современных мультиков для детей

Некоторые современные мультфильмы приводят к тому, что у ребенка формируется шаблонное мышление. Кроме того, он может перенять из них ролевую модель непослушания, рассказала «Газете.Ru» психолог, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований цифровой образовательной среды ЦМИСД МГППУ Елена Шепелева.

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«Современные мультфильмы представляют собой сериалы, в которых фигурируют персонажи с яркими характерами. Так как они появляются в каждой серии, ребенок начинает воспринимать их как близких друзей или даже членов семьи. В этом есть как плюсы, так и минусы — ребенок понимает, как в различных ситуациях могут вести себя разные люди, но создается некоторая шаблонность. Например, в мультсериале про Лунтика гусеницы постоянно безобразничают, Пчеленок трудится, а бабочки красуются, и ребенок может приписывать те или иные варианты поведения своим реальным сверстникам», — рассказала Шепелева.



Кроме того, по ее словам, дети перенимают и отрицательные ролевые модели, которые видят в мультфильмах.

«Например, в мультсериале «Маша и медведь» девочка все время проказничает, а Мишка, олицетворяющий терпеливого родителя, устраняет последствия хулиганств. Ребенок усваивает те ролевые модели, которые видит, и ассоциирует себя с Машей. Если родители не хотят постоянно быть в роли Мишки, то нужно обсуждать с ребенком последствия Машиных поступков», — рассказала психолог.



Однако не стоит совсем не показывать ребенку современные мультфильмы. Они могут расширить опыт, не выходя за рамки реалистичности. Также они моделируют отношения детей между собой, причем детей разного возраста и характера.

«Так как в некоторых мультфильмах взрослого, выступающего носителем единственно правильного мнения, нет, герои на собственном опыте понимают, что хорошо и что плохо. При этом часто нет и однозначных решений нет. Просмотр таких мультфильмов может развить у ребенка рефлексию, осознанное отношение к собственным поступкам», — отметила специалист.



По ее словам, и старые, и современные мультфильмы могут быть полезны. Родителям нужно отслеживать изменения в поведении ребенка после просмотра мультфильмов и обсуждать с детьми просмотренные сюжеты и события.