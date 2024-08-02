«Тенденция к озверению». В чем заключается опасность субкультуры «фурри»

Сотни неравнодушных людей искали Твикса, но он, к сожалению, погиб из-за сильных морозов. Этот случай привлёк внимание общественности к проблеме перевозки домашних животных в поездах и вызвал обсуждение возможных изменений в правилах перевозки. Кроме того, наблюдался громадный шквал злобы на тех, кто был косвенно повинен в гибели несчастного животного.

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Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Борисович Невеев пообщался с редакцией RuNews24.ru и объяснил, почему люди так любят животных и сочувствуют им.

«Мы замечаем, что животные способны дарить нам свою любовь. В отличие от людей, они не проявляют негативных качеств, таких как обман, предательство или агрессия. Животные, как правило, демонстрируют любовь и преданность к своим хозяевам. Это, мне кажется, вот с этим больше связано. Если говорить о Твиксе. Его история вызывает сочувствие, потому что он не может, как любой другой человек, задать вопрос и узнать, где он оказался. В этом смысле он беззащитен — маленький пушистый комочек, и поэтому вызывает сочувствие», — объяснил психолог.



Также психолог отметил, что наблюдает опасную тенденцию в современной культуре, связанную с животными.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию к «озверению» людей. Это связано с появлением таких субкультур, как, например, субкультура фурри или недавно распространившаяся в интернете квадробика. В этих субкультурах люди добровольно отказываются от своего человеческого облика и начинают подражать животным: они прыгают, бегают и ведут себя как животные. Эта тенденция, на мой взгляд, очень опасна, и поэтому я хотел бы обратить на неё внимание», — отметил спикер.



Фурри — это субкультура, в которой люди создают образы антропоморфных животных. Они пишут истории о своих персонажах, играют в ролевые игры и даже придумывают собственных уникальных героев, которых называют фурсонами. Фурри ведут себя как люди и не подражают животным в прямом смысле.

Дети и подростки, которые просто подражают животным, производят звуки, похожие на лай или вой, передвигаются как собаки или другие звери, а также надевают маски, не относятся к движению фурри. Такое увлечение называется квадробика.