Психолог назвала вредные для детской психики мультфильмы

Ряд современных мультфильмов формируют у детей шаблонное мышление, рассказала «Газете.Ru» психолог, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований цифровой образовательной среды ЦМИСД МГППУ Елена Шепелева. По ее словам, из таких картин ребенок может взять ролевую модель непослушания.

Современные мультфильмы представляют собой сериалы, в которых фигурируют персонажи с яркими характерами. Так как они появляются в каждой серии, ребенок начинает воспринимать их как близких друзей или даже членов семьи. В этом есть как плюсы, так и минусы — ребенок понимает, как в различных ситуациях могут вести себя разные люди, но создается некоторая шаблонность, — подчеркнула психолог.



Она отметила, что в мультфильме про Лунтика пчеленок постоянно трудится, бабочки красуются, а гусеницы проказничают, и ребенок может видеть в своих сверстниках подобное поведение. К тому же дети могут перенять из сериалов отрицательные ролевые модели.

Например, в мультсериале «Маша и медведь» девочка все время проказничает, а Мишка, олицетворяющий терпеливого родителя, устраняет последствия хулиганств. Ребенок усваивает те ролевые модели, которые видит, и ассоциирует себя с Машей. Если родители не хотят постоянно быть в роли Мишки, то нужно обсуждать с ребенком последствия Машиных поступков, — объяснила специалист.



При этом не стоит запрещать подрастающему поколению смотреть современные мультфильмы, потому что они способствуют усвоению нового опыта, развитию рефлексии и формированию отношений между детьми, подытожила Шепелева.

Психолог Анастасия Хищенко ранее рассказала: чтобы подготовить ребенка к школе, важно правильно его замотивировать на учебу. По ее словам, также нужно объяснить, как важно хорошее образование.