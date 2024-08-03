Новые льготы хотят ввести для семей с детьми

Руководитель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что налоговый вычет нужно расширять в зависимости от количества детей в семье. По ее словам, это может стать одной из мер поддержки семьи, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Останина подчеркнула, что сохранение демографии и рост рождаемости является главным в национальной безопасности. И меры поддержки должны быть максимальными, потому что в стране пять миллионов детей все еще живут в семьях, находящихся за чертой бедности. Это значит, что каждый шестой ребенок в России находится в очень трудных условиях.

Депутат отметила, что с большим нетерпением ожидает начала действия указа президента России о мерах поддержки для семей, где воспитывается большое количество детей. Она считает, что молодые семьи вообще нужно освободить от уплаты налогов, на время, но затем поднимать налоговый вычет с каждым родившимся ребенком.