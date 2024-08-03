Офтальмолог рассказал, как выявить проблемы со зрением у детей

Выявить проблемы со зрением у детей всегда очень сложно. Если речь идет о совсем маленьких детях или же новорожденных, то они просто не могут нам рассказать о каких-то проблемах. А дети постарше воспринимают свои отклонения как некую неполноценность, поэтому всеми способами пытаются от нас это скрыть. Как же решить эту проблему, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

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"Самый удобный и простой способ проверить зрение у ребенка — закрыть ему один глаз и начать показывать ту или иную игрушку. Если никаких проблем нет, ребенок, как правило, безошибочно отгадывает, что же за игрушка в руках у родителей. Именно этим способом пользуются и офтальмологи, когда дети приходят на прием: они еще не могут угадывать буквы, поэтому у нас есть специальные картинки с самолетиками, машинками, елочками, слониками, звездочками", — заявил Светлаков.



По его словам, есть один момент, на который нужно обращать пристальное внимание, — это смотрят ли оба глаза всегда синхронно и не косит ли один из них. У детей, когда глаза по-разному видят, возникает временное или постоянное косоглазие.

"На это нужно обращать пристальное внимание. Если вы заметили что-то странное, нужно срочно идти к офтальмологу. Это очень важно сделать в достаточно короткий период времени — для того чтобы врач мог принять необходимые меры для коррекции зрения либо для устранения причины данных симптомов. Если это удается сделать вовремя, то тогда можно поправить и восстановить или сохранить ребенку хорошее зрение", — отметил офтальмолог.



Врач пояснил, что у ребенка до пяти лет формируются орган зрения и синхронное восприятие картинки. Если упустить этот момент до пяти лет, то бинокулярное зрение может у ребенка не сформироваться. И тогда уже в будущем начнутся различные проблемы. Поэтому родителям нужно быть очень наблюдательными, чтобы не пропустить важный момент, заключил специалист.