Пять книг для семейного чтения

Сотрудники московских читален по выходным советуют пользователям mos.ru книги для всей семьи, от которых невозможно оторваться. Светлана Денисова из библиотеки № 21 выбрала пять произведений современных писателей.

Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

Малышам

«Звездочка для единорога» Натальи Маркеловой

«Звездочка для единорога» — очень милая и запоминающаяся история, с которой даже самые юные читатели смогут познакомиться самостоятельно. Главный герой маленький единорог Тим борется со страшным врагом — серым унынием, которое рано или поздно может подкрасться к каждому. О том, как правильно (и какое) лекарство искать, он и расскажет ребенку, взявшему в руки книгу.

Обратите внимание на нежные иллюстрации, которые создала Ирина Кондрашова. Они еще больше влюбят детей в произведение и заставят с восторгом переворачивать страницу за страницей. А Наталья Маркелова своей главной задачей считает создание таких книг, которые заинтересовали бы не только детей, но и их родителей и позволили бы хорошо провести время за совместным чтением.

«Пони Йошка» Майи Лазаренской

Йошка — не простой пони, а волшебный: он умеет превращаться в ослика, когда на него падают капли дождя. А еще он любит гулять в городском парке, катать детей и разгадывать всевозможные загадки. В книге удобный крупный шрифт, благодаря которому малышам будет проще научиться читать.

Красивые иллюстрации Ирины Минкиной дополняют образ Йошки, оставляют теплые ощущения после прочтения. Автор книги лауреат нескольких престижных литературных премий Майя Лазаренская создала историю, которую обязательно захочется иметь и в своей домашней библиотеке.

Детям постарше

«Сказки Дальнего Востока и Арктики» Олега Роя

Книга писателя и сценариста Олега Роя поможет отправиться в полное приключений путешествие по Дальнему Востоку и Арктике. Сопровождать читателей будут очень симпатичные и обаятельные герои: девочка Варя, ее младший брат Ваня, собачка Лайка и олененок Леня. Дети узнают древние мифы и легенды, окунутся в атмосферу невероятных мест и сразятся со злодейкой.

Книга не только увлекательная, но и познавательная — интересно будет и взрослым. А сказочные иллюстрации художника Алексея Жижицы делают историю еще ярче.

«Маша, Миша и говорящая рыба» Марины Улыбышевой

Экологическая повесть писательницы и журналистки Марины Улыбышевой «Маша, Миша и говорящая рыба», можно сказать, настоящая энциклопедия для детей. Очень интересные научные факты подаются здесь просто и понятно.

При этом книга — художественная. Все начинается с того, как в домашний аквариум близнецов Маши и Миши попадает говорящая рыба. Желания она не исполняет, зато может блеснуть знаниями в разных областях, например географии и экологии, и подготовить детей к школе. Она знает, что такое сапота и кигелия, может расшифровать слово по азбуке Морзе и многое другое. А еще она расскажет, почему нужно бережно относиться к природе и всем, кто нас окружает.

Подросткам

Однажды юная Инка попадает в беду: девочку за ее проступок уносит Зачарованный ветер. Она оказывается далеко от дома, в месте, населенном странными и отнюдь не дружелюбными существами. Как теперь вернуться обратно? Несмотря на все трудности, героиня находит верных друзей, которые помогают ей сразиться со злом и отыскать путь в родной город.

Книга определенно понравится тем, кто любит рассказывать о своих снах по утрам. Это прекрасная история о дружбе, верности, доброте и волшебстве. Читатели вместе с героями побывают в незабываемых местах — ракушечном доме, замерзшем городе, сумеречном лесу, познакомятся с Дядюшкой Дроздом, Жабом Кваком и многими другими персонажами.

Как увлечь ребенка чтением: лайфхаки библиотекарей

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