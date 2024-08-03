Врач рассказал, что делать, если у матери пропало молоко

Считается, что даже самые лучшие и дорогие молочные смеси не могут заменить грудное молоко. Кроме того, доказано, что грудное вскармливание снижает риск развития у ребёнка в будущем аллергии, ожирения, сахарного диабета, аутоиммунных и онкологических заболеваний. А врачи и учёные давно твердят о пользе маминого молока для развития интеллекта и даже для будущей профессиональной успешности человека. Все ведь помнят фразы о том, что те или иные способности и убеждения дети наследуют с молоком матери.

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В чём его уникальность? И что делать нижегородкам, если молоко пропало? Об этом и о многом другом рассказала главный врач «Родильного дома № 4 Нижнего Новгорода» Эльвира Биткина.

Попали в молоко

Эльвира Николаевна, когда должно начинаться грудное вскармливание и как долго оно должно продолжаться? На этот счёт есть разные версии.

– Грудное вскармливание должно начинаться в первый час после рождения, далее идёт исключительно грудное вскармливание на протяжении шести месяцев и продолжается кормление грудным молоком до двух лет.

Это позволяет эффективно защитить ребёнка от всех форм неполноценного питания, включая истощение и ожирение.

Медики во всём мире стремятся к тому, чтобы к 2025 году каждый второй новорождённый мог достаточно долго получать грудное молоко в самом начале его жизни, когда формируются многие системы детского организма и прежде всего иммунная система.

Грудное вскармливание – один из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребёнка, но, тем не менее, двое из трёх младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных шести месяцев – этот показатель не улучшился за последние 20 лет.

Некоторые женщины боятся, что грудное вскармливание портит фигуру и грудь. Есть и такие, кто в итоге отказывается кормить ребёнка грудью из-за этого. Но, по мнению врачей, их страхи абсолютно необоснованны. Да, грудные железы увеличиваются ещё во время беременности. Чтобы их форма не изменялась, нужно носить бельё правильного размера и хорошо поддерживающее грудь. В первые дни после родов грудь немного увеличивается, затем, примерно ко второму месяцу, уменьшается и становится «мягкой». Продолжительность вскармливания не влияет на форму груди. Наоборот, во время лактации происходит изменение обмена веществ, которое способствует «сгоранию» жира в определённых участках тела: живот, бёдра и плечи. Эта особенность объясняется повышением активности фермента липазы именно в этих зонах. Таким образом, кормящей маме удаётся не только вернуть свои прежние формы, но и стать стройнее.

Чем же так полезно для ребёнка грудное молоко? Сейчас на выбор мам предлагаются десятки разных смесей, производители которых утверждают, что они могут заменить грудное молоко.

– Грудное молоко – идеальная пища для младенцев. Оно является безопасным, безвредным и содержит антитела, которые помогают защитить от многих распространённых детских болезней. Грудное молоко обеспечивает младенца всей необходимой энергией и питательными веществами в первые месяцы жизни. Во второй половине первого года оно продолжает обеспечивать до половины или более потребностей ребёнка в питании, а на втором году жизни – до одной трети.

Научно доказано, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте.

Преимуществ много. Во-первых, это защита от инфекционных заболеваний. Во-вторых, стимуляция моторики и созревания функций желудочно-кишечного тракта и формирование здоровой микрофлоры кишечника. В‑третьих, снижение вероятности формирования неправильного прикуса и частоты острых респираторных заболеваний.

Грудное молоко влияет на когнитивное и речевое развитие, улучшает эмоциональный контакт матери и ребёнка. А ещё снижает частоту инфекций мочевыводящих путей.

На роду написано

Выпадают волосы и зубы, появляются множество болезней – этого и многого другого боятся молодые матери, когда принимают решение кормить или нет малыша грудью. А какова польза грудного вскармливания для матери?

– Таких положительных моментов также много. Например, повышение выработки окситоцина, что ускоряет процесс восстановления организма после родов. Кроме того, повышение устойчивости мамы к стрессам, снижение послеродовой депрессии.

У мам, которые выбрали грудное вскармливание, снижается риск появления рака молочной железы и яичников, развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Кроме того, периоды кормления малыша дают возможность больше времени проводить рядом с ним, формируя тесную эмоциональную связь.

Что делать, если молоко пропало? Такое случается и может быть вызвано различными причинами, основные из которых – отсутствие у женщины психологического настроя, эмоциональный стресс, раннее и необоснованное введение докорма молочными смесями, необходимость выхода на работу, болезнь ребёнка, болезни матери и т.д.

Иногда это проявляется в виде так называемых лактационных кризов. Это временное уменьшение количества молока, возникающее без видимой причины. Лактационные кризы обычно возникают на 3 – 6 неделях, 3, 4, 7, 8 месяцах лактации. Их продолжительность в среднем 3 – 4 дня, они не представляют опасности для здоровья ребёнка. В таких случаях достаточно более частое прикладывание ребёнка к груди в сочетании с кормлением из обеих грудей, полноценный отдых матери, разнообразное полноценное питание, тёплое питьё в объёме не менее 1 литра жидкости – чая, компотов, соков, особенно с использованием лактогонных трав или препаратов за 15 – 20 минут до кормления.

Эффективен контрастный душ на область молочных желёз, мягкое растирание их махровым полотенцем. Важное значение имеет ориентация всех членов семьи (отца, бабушек, дедушек) на поддержку грудного вскармливания. Особенно важно не вводить детские молочные смеси без рекомендации врача.