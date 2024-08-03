В преддверии начала нового учебного года «МИР 24» выяснил, сколько стоит школьная форма и обувь в странах СНГ.

Накладнее всего собирать ребенка в школу в Казахстане – придется выложить больше 12 тысяч рублей. В Беларуси можно выбрать форму еще дороже, но есть и совсем доступные варианты – около 3 тысяч рублей. В Кыргызстане одежда для школьников стоит 6 тысяч, армянские семьи платят на две тысячи меньше. В среднем школьный костюм в Таджикистане обойдется в сумму немногим меньше 3 тысяч рублей. Незаметнее всего для семейного бюджета обходится школьная форма в Азербайджане.