Как первоклашке подружиться со сверстниками: самому и с помощью родителей

Многие первоклассники испытывают большой стресс перед школой. Им не только придется узнавать много нового, но и находиться среди незнакомцев. Однако можно прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы ребенок быстро адаптировался.

Пусть малыш знакомится первым. Многие дети стесняются сделать первый шаг, поэтому им сложно преодолеть себя. Однако другие ребята боятся так же. В этом вопросе важно проявлять инициативу.

Хорошее поведение тоже важно. Детям, которые себя хорошо ведут, довольно легко найти себе новых друзей. Именно воспитанный ребенок вызывает спокойствие и доверие.

Последнее — отношение к окружающим. С ранних лет научите ребенка относиться к окружающим с уважением. Благодаря этому они легко будут коммуницировать с окружающими, передают «Белновости».

Чтобы подготовиться к учебе в старшей школе, нужно научиться распределять свое время, рассказала педагог Виктория Подсухина. По ее словам, также нужно уделить время профориентации.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов заявил, что нужно увеличить число уроков физкультуры в школах. Он отметил, что в неделю должно быть четыре таких урока.